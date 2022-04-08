***ATAGY*** ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor









***ATAGY*** ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi18.03.2022Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 135.000.000 (Yüzotuzbeşmilyon) Türk Lirası olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 23.750.000 ( Yirmiüçmilyonyediyüzellibin) Türk Lirası olan çıkarılmış sermayesi, tamamı nakden olmak suretiyle %321,05 oranında bedelli olarak 76.250.000 (Yetmişaltımilyonikiyüzellibin) Türk Lirası artışla 100.000.000 (Yüzmilyon) Türk Lirası'na çıkarılmasına ilişkin "Bedelli Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanımına İlişkin Rapor" 18.03.2022 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile yayınlanmıştır.18.03.2022 tarihinde SPK'ya başvuru yapılmıştır, başvuru üzerine raporda bazı güncellemeler yapılmış olup revize rapor ektedirhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1018253BIST