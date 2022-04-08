***ATAGY*** ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
08.04.2022 16:25
***ATAGY*** ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )
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Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
18.03.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 135.000.000 (Yüzotuzbeşmilyon) Türk Lirası olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 23.750.000 ( Yirmiüçmilyonyediyüzellibin) Türk Lirası olan çıkarılmış sermayesi, tamamı nakden olmak suretiyle %321,05 oranında bedelli olarak 76.250.000 (Yetmişaltımilyonikiyüzellibin) Türk Lirası artışla 100.000.000 (Yüzmilyon) Türk Lirası'na çıkarılmasına ilişkin "Bedelli Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanımına İlişkin Rapor" 18.03.2022 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile yayınlanmıştır.
18.03.2022 tarihinde SPK'ya başvuru yapılmıştır, başvuru üzerine raporda bazı güncellemeler yapılmış olup revize rapor ektedir
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1018253
BIST
16:162.375
En Yüksek
|Değişim
|: 1,27%
|| 29,70
|Açılış
|: 2.361
|
|Önceki Kapanış
|: 2.345
|
2.384
En Düşük
2.361
16:1614,7622
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0252
|Açılış
|: 14,7380
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7450
|
14,7691
En Düşük
14,7221
16:1616,0042
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -0,0443
|Açılış
|: 16,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1100
|
16,0776
En Düşük
15,9947
16:16917,46
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 2,51
|Açılış
|: 917,46
|
|Önceki Kapanış
|: 914,95
|
919,86
En Düşük
913,84
BIST En Aktif Hisseler16:14
|GZNMI
|41,36
|28.354.750
|% 10,00
|
|MZHLD
|34,12
|3.494.231
|% 9,99
|
|IHAAS
|13,79
|18.065.664
|% 9,97
|
|EPLAS
|19,44
|20.610.136
|% 9,95
|
|SUMAS
|81,30
|377.217
|% 9,94
|
|MARTI
|2,03
|5.755.541
|% -9,78
|
|SNKRN
|26,00
|726.399
|% -6,81
|
|DERIM
|4,66
|15.791.163
|% -6,80
|
|SAMAT
|6,87
|16.453.840
|% -5,63
|
|ULUSE
|159,00
|30.866.980
|% -5,36
|
|GARAN
|13,17
|4.331.129.184
|% 4,44
|
|THYAO
|35,16
|2.469.251.044
|% -1,29
|
|KARSN
|5,95
|1.585.654.123
|% 4,20
|
|ASELS
|26,84
|1.495.921.986
|% 2,84
|
|AKBNK
|8,27
|1.482.764.876
|% 2,86
|
|EKGYO
|2,60
|1.175.827.566
|% 1,56
|
|ODAS
|2,21
|750.848.849
|% 4,74
|
|GARAN
|13,17
|4.331.129.184
|% 4,44
|
|YKBNK
|4,53
|1.295.365.134
|% 3,19
|
|KARSN
|5,95
|1.585.654.123
|% 4,20
|
|16:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7523
|14,7596
|% 0,15
|
|Euro
|15,9866
|16,0215
|% -0,17
|
|Sterlin
|19,1489
|19,2450
|% -0,28
|
|Frank
|15,6995
|15,7941
|% -0,05
|
|Riyal
|3,9227
|3,9424
|% 0,18
|
|16:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.934
|1.934
|2,04
|
|Altın Gr.
|917
|917
|1,74
|
|Cumhuriyet
|6.064
|6.156
|-6,00
|
|Tam
|6.040
|6.190
|-2,93
|
|Yarım
|2.919
|2.994
|-1,42
|
|Çeyrek
|1.464
|1.497
|-0,71
|
|Gümüş.Ons
|24,40
|24,45
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|11,57
|11,59
|-0,07
|
|B. Petrol
|101
|101
|0,76
|
Seans Raporu
16:14
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