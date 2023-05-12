***ATAGY*** ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
12.05.2023 13:28
***ATAGY*** ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )
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Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
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Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 numaralı Pay Tebliği'nin "Bedelli sermaye artırımından elde edilen fonların kullanımına ilişkin yapılacak açıklamalar" başlıklı 33.maddesi gereğince 31 Mart 2023 dönemi itibariyle
Sermaye artırımından elde edilen fonun belirtilen şekilde kullanılıp kullanılmadığına ilişkin olarak hazırlanan " Sermaye Artırımından Elde Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor " ekte yer almaktadır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1150801
BIST
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|AVHOL
|25,54
|28.656.876
|% 9,99
|
|IMASM
|24,12
|53.682.760
|% 9,14
|
|LUKSK
|69,75
|6.095.965
|% 7,39
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|CCOLA
|290,10
|400.782.888
|% 6,46
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|OZRDN
|14,86
|22.969.011
|% 6,37
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|CUSAN
|14,57
|40.416.336
|% -8,25
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|OTTO
|89,30
|345.494
|% -7,27
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|BOBET
|18,53
|92.136.081
|% -6,79
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|PAMEL
|163,80
|39.844.090
|% -5,97
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|DIRIT
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|81.880
|% -5,96
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|ISCTR
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|% 3,69
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|KCHOL
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|3.501.101.912
|% 2,38
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|THYAO
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|3.285.825.635
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|YKBNK
|12,10
|2.315.237.894
|% 4,94
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|TUPRS
|72,00
|2.172.896.749
|% 0,70
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|4.763.659.792
|% 3,69
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|YKBNK
|12,10
|2.315.237.894
|% 4,94
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|EKGYO
|5,95
|1.030.840.053
|% 0,34
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|SKBNK
|2,44
|253.049.904
|% 0,00
|
|TSKB
|4,45
|382.715.999
|% -1,33
|
|13:57
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|19,5820
|19,6022
|% 0,28
|
|Euro
|21,4006
|21,4220
|% 0,27
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|Sterlin
|24,4958
|24,6186
|% 0,46
|
|Frank
|21,8503
|21,9820
|% 0,35
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|Riyal
|5,2085
|5,2347
|% 0,24
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|13:57
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|2.004
|2.004
|-10,91
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|Altın Gr.
|1.264
|1.264
|-2,69
|
|Cumhuriyet
|9.428
|9.568
|-88,00
|
|Tam
|9.373
|9.652
|-119,85
|
|Yarım
|4.592
|4.778
|-86,00
|
|Çeyrek
|2.289
|2.374
|-51,00
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|Gümüş.Ons
|23,81
|23,84
|-0,36
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|Gümüş Gr.
|15,03
|15,05
|-0,16
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|B. Petrol
|75,17
|75,17
|0,19
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