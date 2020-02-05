***ATAGY*** ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***ATAGY*** ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin BilgiPay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp GörmediğiA Nama 875.543,59 875543.589 TRY 3,69 Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçiminde Aday Göstreme İmtiyazı İşlem GörmüyorB Hamiline 22.874.456,41 22874456.411 TRY 96,31 Yoktur İşlem GörüyorYönetime İlişkin BilgilerYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerBEDRİ KURDOĞLU Genel Müdür Diğer - Tab Gıda San.ve Tic. A.Ş. Emlak Kİralama MüdürüÜlkü Çelik Usta Mali İşler Direktörü Diğer Muhasebe Müdürühttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817195BIST