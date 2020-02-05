***ATAGY*** ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
05.02.2020 16:10
***ATAGY*** ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
A Nama 875.543,59 875543.589 TRY 3,69 Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçiminde Aday Göstreme İmtiyazı İşlem Görmüyor
B Hamiline 22.874.456,41 22874456.411 TRY 96,31 Yoktur İşlem Görüyor
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
BEDRİ KURDOĞLU Genel Müdür Diğer - Tab Gıda San.ve Tic. A.Ş. Emlak Kİralama Müdürü
Ülkü Çelik Usta Mali İşler Direktörü Diğer Muhasebe Müdürü
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817195
BIST
17:02122.646
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 509,75
|Açılış
|: 122.417
|
|Önceki Kapanış
|: 122.136
|
123.629
En Düşük
121.906
17:025,9859
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0066
|Açılış
|: 5,9850
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9810
|
5,9887
En Düşük
5,9729
17:026,5917
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0132
|Açılış
|: 6,5890
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6030
|
6,6156
En Düşük
6,5855
17:02299,22
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,21
|Açılış
|: 299,22
|
|Önceki Kapanış
|: 299,01
|
300,76
En Düşük
297,80
BIST En Aktif Hisseler
|TSGYO
|2,21
|46.404.501
|% 14,51
|
|SASA
|9,40
|655.991.902
|% 14,49
|
|GYHOL
|26,30
|12.961.640
|% 13,26
|
|TEKTU
|1,81
|729.083.752
|% 11,04
|
|DITAS
|13,81
|31.894.622
|% 11,01
|
|DOKTA
|75,30
|8.631.400
|% -14,96
|
|ORMA
|5,43
|61.453
|% -9,80
|
|DARDL
|6,15
|744.008
|% -8,89
|
|QNBFB
|54,00
|681.426
|% -5,68
|
|ESCOM
|2,80
|1.062.588
|% -5,41
|
|THYAO
|14,63
|2.622.844.590
|% 1,67
|
|TEKTU
|1,81
|729.083.752
|% 11,04
|
|SASA
|9,40
|655.991.902
|% 14,49
|
|ISFIN
|4,53
|653.323.062
|% 2,26
|
|ODAS
|2,27
|600.167.261
|% 4,13
|
|TEKTU
|1,81
|729.083.752
|% 11,04
|
|ODAS
|2,27
|600.167.261
|% 4,13
|
|EKGYO
|1,76
|427.288.758
|% 2,33
|
|IHLAS
|0,90
|207.401.749
|% 0,00
|
|THYAO
|14,63
|2.622.844.590
|% 1,67
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7655
|7,8044
|% -0,05
|
|Frank
|6,1277
|6,1646
|% -0,28
|
|Riyal
|1,5908
|1,5988
|% 0,12
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.555
|1.555
|-0,44
|
|Altın Gr.
|299
|299
|0,21
|
|Cumhuriyet
|1.982
|2.012
|-5,00
|
|Tam
|1.974
|2.024
|-5,69
|
|Yarım
|954
|979
|-2,76
|
|Çeyrek
|479
|489
|-1,37
|
|Gümüş.Ons
|17,63
|17,67
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,39
|3,40
|0,00
|
|B. Petrol
|55,38
|55,38
|1,42
|
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