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***ATAGY*** ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

05.02.2020 16:10
GÜNCEL HABERLER



***ATAGY*** ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
A Nama 875.543,59 875543.589 TRY 3,69 Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçiminde Aday Göstreme İmtiyazı İşlem Görmüyor
B Hamiline 22.874.456,41 22874456.411 TRY 96,31 Yoktur İşlem Görüyor

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
BEDRİ KURDOĞLU Genel Müdür Diğer - Tab Gıda San.ve Tic. A.Ş. Emlak Kİralama Müdürü
Ülkü Çelik Usta Mali İşler Direktörü Diğer Muhasebe Müdürü




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817195


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
TSGYO 2,21 46.404.501 % 14,51  
SASA 9,40 655.991.902 % 14,49  
GYHOL 26,30 12.961.640 % 13,26  
TEKTU 1,81 729.083.752 % 11,04  
DITAS 13,81 31.894.622 % 11,01  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,7655 7,8044 % -0,05  
Frank 6,1277 6,1646 % -0,28  
Riyal 1,5908 1,5988 % 0,12  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.555 1.555 -0,44  
Altın Gr. 299 299 0,21  
Cumhuriyet 1.982 2.012 -5,00  
Tam 1.974 2.024 -5,69  
Yarım 954 979 -2,76  
Çeyrek 479 489 -1,37  
Gümüş.Ons 17,63 17,67 0,01  
Gümüş Gr. 3,39 3,40 0,00  
B. Petrol 55,38 55,38 1,42  
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