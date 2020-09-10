***ATAGY*** ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***ATAGY*** ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriYatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoÜlkü ÇELİK USTA YATIRIMCI İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ YÖNETİCİSİ 18.09.2014 0212 310 62 38 ucelikusta@atagyo.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey (Düzey 3) 201528Yıldan ÇELİK YATIRIMCI İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ GÖREVLİSİ 18.09.2014 0212 310 62 49 ycelik@atagyo.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey (Düzey 3) 906854Yönetime İlişkin BilgilerYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerBEDRİ KURDOĞLU Genel Müdür Diğer -Ülkü Çelik Usta Mali İşler Direktörü Diğer Muhasebe Müdürühttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/874503BIST