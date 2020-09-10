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***ATAGY*** ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

10.09.2020 18:13
GÜNCEL HABERLER



***ATAGY*** ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Ülkü ÇELİK USTA YATIRIMCI İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ YÖNETİCİSİ 18.09.2014 0212 310 62 38 ucelikusta@atagyo.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey (Düzey 3) 201528
Yıldan ÇELİK YATIRIMCI İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ GÖREVLİSİ 18.09.2014 0212 310 62 49 ycelik@atagyo.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey (Düzey 3) 906854

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
BEDRİ KURDOĞLU Genel Müdür Diğer -
Ülkü Çelik Usta Mali İşler Direktörü Diğer Muhasebe Müdürü




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/874503


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DAGI 11,33 5.336.564 % 10,00  
JANTS 141,90 74.603.005 % 10,00  
ALMAD 1,43 7.572.192 % 10,00  
RODRG 3,41 2.577.727 % 10,00  
GLRYH 17,82 172.743.046 % 10,00  
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Riyal 1,9794 1,9893 % -0,58  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.957 1.957 10,05  
Altın Gr. 469 469 0,44  
Cumhuriyet 3.116 3.163 8,00  
Tam 3.100 3.178 10,60  
Yarım 1.498 1.537 5,13  
Çeyrek 751 769 2,57  
Gümüş.Ons 27,02 27,05 0,07  
Gümüş Gr. 6,48 6,49 -0,01  
B. Petrol 40,49 40,49 -0,30  
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