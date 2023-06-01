***ATAGY*** ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***ATAGY*** ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriYatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoÜmit Özcan Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi- Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi 01.06.2023 0212 310 62 38 umit.ozcan@atagyo.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı- Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 210499-702376Reyhan BAKIR Yatırımcı İlişkileri Bölümü Görevlisi 25.01.2023 0212 310 62 48 reyhan.bakir@atagyo.com.trYönetime İlişkin BilgilerYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerBEDRİ KURDOĞLU Genel Müdür Diğer -ÜMİT ÖZCAN Finans ve Yatırımcı İlişkileri Direktörü Yönetici Mali İşler ve Finans Yöneticisihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1155361BIST