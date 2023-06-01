***ATAGY*** ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
01.06.2023 17:39
***ATAGY*** ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Ümit Özcan Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi- Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi 01.06.2023 0212 310 62 38 umit.ozcan@atagyo.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı- Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 210499-702376
Reyhan BAKIR Yatırımcı İlişkileri Bölümü Görevlisi 25.01.2023 0212 310 62 48 reyhan.bakir@atagyo.com.tr
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
BEDRİ KURDOĞLU Genel Müdür Diğer -
ÜMİT ÖZCAN Finans ve Yatırımcı İlişkileri Direktörü Yönetici Mali İşler ve Finans Yöneticisi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1155361
BIST
17:594.960
En Düşük
|Değişim
|: 1,49%
|| 72,89
|Açılış
|: 4.929
|
|Önceki Kapanış
|: 4.887
|
4.929
En Yüksek
5.007
17:5920,8088
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0210
|Açılış
|: 21,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 21,0000
|
21,0322
En Düşük
20,7200
17:5922,6707
En Yüksek
|Değişim
|: 1,85%
|| 0,4110
|Açılış
|: 22,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 22,3500
|
22,6707
En Düşük
22,2066
17:591.324,43
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 11,98
|Açılış
|: 1.324,43
|
|Önceki Kapanış
|: 1.312,44
|
1.327,37
En Düşük
1.305,58
BIST En Aktif Hisseler17:59
|BRSAN
|199,10
|477.847.006
|% 10,00
|
|YAPRK
|46,00
|13.477.562
|% 10,00
|
|AVHOL
|37,26
|206.272.860
|% 9,98
|
|OTTO
|130,00
|2.068.170
|% 9,98
|
|POLHO
|9,49
|78.692.693
|% 9,97
|
|MARKA
|12,51
|6.429.690
|% -10,00
|
|ISSEN
|22,64
|154.316.554
|% -9,94
|
|BURCE
|124,30
|273.258.083
|% -7,24
|
|HURGZ
|3,83
|40.330.113
|% -4,96
|
|LIDER
|68,55
|50.998.003
|% -4,66
|
|THYAO
|147,00
|6.107.264.770
|% 2,23
|
|ASTOR
|55,20
|3.318.930.015
|% 5,14
|
|GARAN
|27,14
|3.119.535.291
|% 1,34
|
|AKBNK
|16,34
|2.455.904.574
|% 3,42
|
|KOZAL
|23,18
|2.382.926.684
|% 0,70
|
|YKBNK
|10,53
|2.374.392.799
|% 3,24
|
|EKGYO
|7,24
|1.414.773.666
|% 1,83
|
|ISCTR
|11,40
|2.164.383.316
|% 2,24
|
|AKBNK
|16,34
|2.455.904.574
|% 3,42
|
|ALBRK
|2,58
|347.667.829
|% 3,20
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|20,8037
|20,8088
|% 0,10
|
|Euro
|22,4367
|22,6707
|% 1,85
|
|Sterlin
|26,0046
|26,1350
|% 0,81
|
|Frank
|22,8426
|22,9802
|% 0,42
|
|Riyal
|5,5314
|5,5592
|% 0,07
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.981
|1.981
|17,96
|
|Altın Gr.
|1.325
|1.325
|12,89
|
|Cumhuriyet
|9.085
|9.222
|-2,00
|
|Tam
|9.045
|9.280
|-1,17
|
|Yarım
|4.453
|4.570
|-5,00
|
|Çeyrek
|2.234
|2.292
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|23,87
|23,89
|0,36
|
|Gümüş Gr.
|15,97
|15,99
|0,26
|
|B. Petrol
|75,08
|75,08
|2,48
|