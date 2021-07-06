***ATAGY*** ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***ATAGY*** ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği gereğince ve komitelerin çalışma esasları çerçevesinde görev yapmak üzere· Kurumsal Yönetim Komitesi Komite Başkanlığı'na Sn. Prof. Dr. Özlem Özçevik'in, Komite Üyeliklerine Yönetim Kurulu Üyesi Sn. E.Melih Araz ve Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi Sn. Ülkü Çelik Usta'nın seçilmesine,· Aday Gösterme Komitesi ile Ücret Komitesi'nin ayrıca oluşturulmamasına, söz konusu komitelerin görevlerinin Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesine,· Riskin Erken Saptanması Komitesi, Komite Başkanlığı'na Sn. Doç Dr. Özhan Ertekin'in, Komite Üyeliğine ise Sn. E.Melih Araz'ın seçilmesine,· Denetimden Sorumlu Komite Başkanlığı'na Sn. Prof. Dr. Özlem Özçevik'in, Komite Üyeliğine ise Sn. Doç. Dr. Özhan Ertekin'in seçilmesine karar verildi.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/947104BIST