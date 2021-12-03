***ATAGY*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Piyasa Yapıcı Atanması
03.12.2021 18:48
***ATAGY*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Piyasa Yapıcı Atanması )
İlgili Şirketler [ATAGY]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Piyasa Yapıcı Atanması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Yeni Piyasa Yapıcısı Aracı Kurum Adı
Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
Yeni Piyasa Yapıcısı Aracı Kurum Kodu
ATA
İlgili Menkul Kıymet Adı
ATAGY.E
Eski Piyasa Yapıcısı Aracı Kurum Adı
-
Piyasa Yapıcılığın Başlayacağı Tarih
06/12/2021
Piyasa Yapıcılığın Biteceği Tarih
Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/981002
BIST
18:051.910
En Yüksek
|Değişim
|: 1,61%
|| 30,35
|Açılış
|: 1.897
|
|Önceki Kapanış
|: 1.880
|
1.914
En Düşük
1.894
18:0513,7297
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0664
|Açılış
|: 13,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4300
|
13,8913
En Düşük
13,4047
18:0515,5599
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0511
|Açılış
|: 15,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,2200
|
15,6980
En Düşük
15,1555
18:05785,93
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 6,83
|Açılış
|: 786,61
|
|Önceki Kapanış
|: 779,10
|
790,29
En Düşük
762,36
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PKENT
|4.478,20
|22.928.132
|% 10,00
|
|SELVA
|11,11
|36.007.943
|% 10,00
|
|MAKTK
|3,74
|66.866.320
|% 10,00
|
|ISKUR
|550.000,00
|550.000
|% 10,00
|
|ISATR
|342.861,20
|342.861
|% 10,00
|
|RALYH
|15,58
|3.294.781
|% -9,99
|
|DOBUR
|172,00
|287.928
|% -9,99
|
|UZERB
|35,64
|844.730
|% -9,95
|
|SODSN
|32,04
|2.222.043
|% -9,95
|
|PRKAB
|57,15
|17.546.536
|% -9,93
|
|THYAO
|18,53
|3.499.518.588
|% 1,53
|
|GARAN
|11,66
|1.761.953.173
|% 0,09
|
|KRDMD
|9,33
|1.436.764.995
|% -0,21
|
|KOZAL
|135,20
|1.318.296.628
|% 4,89
|
|SISE
|13,25
|1.234.705.404
|% -0,53
|
|ODAS
|1,63
|641.639.953
|% 5,84
|
|TSKB
|1,59
|624.896.585
|% 6,00
|
|YKBNK
|3,44
|971.646.066
|% 1,18
|
|SKBNK
|1,21
|317.204.497
|% 1,68
|
|THYAO
|18,53
|3.499.518.588
|% 1,53
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7256
|13,7316
|% 0,50
|
|Euro
|15,5138
|15,5576
|% 0,31
|
|Sterlin
|18,1119
|18,2027
|% -0,26
|
|Frank
|14,8895
|14,9792
|% 0,50
|
|Riyal
|3,6495
|3,6678
|% 0,27
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.780
|1.781
|12,85
|
|Altın Gr.
|784
|784
|5,32
|
|Cumhuriyet
|5.186
|5.264
|106,00
|
|Tam
|5.159
|5.293
|110,82
|
|Yarım
|2.493
|2.561
|53,60
|
|Çeyrek
|1.251
|1.280
|26,81
|
|Gümüş.Ons
|22,39
|22,42
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|9,86
|9,87
|0,01
|
|B. Petrol
|71,23
|71,23
|1,56
|