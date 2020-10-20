***ATAGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
20.10.2020 10:06
***ATAGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ATAGY.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882499
BIST
12:531.210
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 4,41
|Açılış
|: 1.208
|
|Önceki Kapanış
|: 1.205
|
1.211
En Düşük
1.202
12:537,8953
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0166
|Açılış
|: 7,9060
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9090
|
7,9076
En Düşük
7,8699
12:539,3240
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0485
|Açılış
|: 9,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3000
|
9,3253
En Düşük
9,2625
12:53483,91
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 1,60
|Açılış
|: 483,91
|
|Önceki Kapanış
|: 482,31
|
484,39
En Düşük
480,12
BIST En Aktif Hisseler12:53
|TSKB
|1,54
|96.135.261
|% 10,00
|
|YESIL
|36,30
|8.730.084
|% 10,00
|
|AKSGY
|4,18
|75.578.772
|% 10,00
|
|PKENT
|907,70
|86.232
|% 10,00
|
|KLGYO
|16,41
|228.920.295
|% 9,99
|
|MERKO
|19,44
|2.700.449
|% -10,00
|
|EMNIS
|30,46
|22.388
|% -9,99
|
|VANGD
|11,01
|6.617.793
|% -9,98
|
|YAPRK
|44,72
|4.829.799
|% -9,98
|
|ARTI
|10,73
|251.093
|% -9,98
|
|GARAN
|7,46
|767.999.252
|% -0,53
|
|ASELS
|18,29
|504.484.770
|% 1,05
|
|SKBNK
|2,12
|499.202.156
|% 6,00
|
|SISE
|6,86
|491.496.200
|% 0,00
|
|ISFIN
|4,17
|458.433.041
|% 2,96
|
|SKBNK
|2,12
|499.202.156
|% 6,00
|
|ALBRK
|1,80
|385.592.152
|% 4,05
|
|CEMAS
|2,52
|440.497.475
|% 7,69
|
|YKBNK
|2,34
|265.331.683
|% 1,30
|
|ISFIN
|4,17
|458.433.041
|% 2,96
|
|12:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8929
|7,8953
|% 0,21
|
|Euro
|9,3201
|9,3240
|% 0,52
|
|Sterlin
|10,2075
|10,2587
|% 0,38
|
|Frank
|8,6558
|8,7079
|% 0,43
|
|Riyal
|2,0984
|2,1090
|% 0,25
|
|12:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.907
|1.907
|2,92
|
|Altın Gr.
|484
|484
|1,60
|
|Cumhuriyet
|3.205
|3.254
|-3,00
|
|Tam
|3.190
|3.270
|-6,07
|
|Yarım
|1.542
|1.582
|-2,93
|
|Çeyrek
|773
|791
|-1,47
|
|Gümüş.Ons
|24,64
|24,67
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|6,25
|6,26
|0,08
|
|B. Petrol
|42,45
|42,45
|-0,17
|