***ATAGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.04.2021 17:00
***ATAGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ATAGY]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ATAGY.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/926760
BIST
16:591.381
En Yüksek
|Değişim
|: -0,85%
|| -11,85
|Açılış
|: 1.393
|
|Önceki Kapanış
|: 1.393
|
1.398
En Düşük
1.375
16:598,1451
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0095
|Açılış
|: 8,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1550
|
8,2284
En Düşük
8,1093
16:599,7085
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0053
|Açılış
|: 9,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6900
|
9,7807
En Düşük
9,6710
16:59453,92
En Yüksek
|Değişim
|: -0,74%
|| -3,40
|Açılış
|: 453,92
|
|Önceki Kapanış
|: 457,31
|
460,56
En Düşük
453,30
BIST En Aktif Hisseler16:59
|QUAGR
|19,91
|714.729
|% 10,00
|
|PENGD
|4,51
|141.400.042
|% 10,00
|
|KENT
|372,90
|4.329.488
|% 10,00
|
|TUREX
|15,97
|911.360
|% 9,99
|
|TKURU
|334,80
|6.729.577
|% 9,99
|
|BRKO
|1,62
|1.806.576
|% -10,00
|
|SONME
|40,50
|1.017.361
|% -10,00
|
|SNKRN
|36,90
|1.279.780
|% -10,00
|
|GSRAY
|3,54
|294.036.095
|% -9,92
|
|ETYAT
|5,38
|16.746.499
|% -9,88
|
|NTGAZ
|15,35
|1.024.578.998
|% -7,14
|
|GARAN
|6,63
|665.485.036
|% -0,15
|
|EREGL
|16,43
|622.901.665
|% 0,74
|
|HALKB
|4,53
|617.007.947
|% -0,22
|
|PETKM
|6,03
|564.510.642
|% 0,33
|
|YKBNK
|2,08
|351.026.704
|% -0,95
|
|EKGYO
|1,84
|266.618.278
|% -2,13
|
|HALKB
|4,53
|617.007.947
|% -0,22
|
|TSKB
|1,34
|144.865.365
|% -0,74
|
|GARAN
|6,63
|665.485.036
|% -0,15
|
|16:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1419
|8,1451
|% -0,12
|
|Euro
|9,7011
|9,7085
|% 0,05
|
|Sterlin
|11,1604
|11,2163
|% 0,16
|
|Frank
|8,7769
|8,8297
|% -0,10
|
|Riyal
|2,1646
|2,1754
|% -0,16
|
|16:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.734
|1.734
|-10,01
|
|Altın Gr.
|455
|455
|-2,65
|
|Cumhuriyet
|3.013
|3.058
|-14,00
|
|Tam
|2.997
|3.075
|-12,78
|
|Yarım
|1.449
|1.487
|-6,18
|
|Çeyrek
|727
|744
|-3,10
|
|Gümüş.Ons
|24,86
|24,89
|-0,39
|
|Gümüş Gr.
|6,57
|6,57
|-0,06
|
|B. Petrol
|64,20
|64,20
|1,25
|