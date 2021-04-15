***ATAGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
15.04.2021 16:07
***ATAGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ATAGY]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ATAGY.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928519
BIST
15:571.413
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 3,52
|Açılış
|: 1.410
|
|Önceki Kapanış
|: 1.409
|
1.419
En Düşük
1.398
15:578,0857
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0150
|Açılış
|: 8,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0900
|
8,1571
En Düşük
8,0064
15:579,6942
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0116
|Açılış
|: 9,6450
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6550
|
9,7728
En Düşük
9,6004
15:57453,66
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 3,33
|Açılış
|: 453,65
|
|Önceki Kapanış
|: 450,33
|
458,00
En Düşük
449,68
BIST En Aktif Hisseler15:55
|TRGYO
|3,85
|271.867.594
|% 10,00
|
|CEOEM
|6,94
|72.499.581
|% 9,98
|
|BTCIM
|13,73
|8.150.594
|% 9,93
|
|BRKO
|1,54
|1.115.252
|% 8,45
|
|MMCAS
|5,40
|21.997
|% 8,00
|
|ITTFH
|2,34
|160.706.314
|% -10,00
|
|SNKRN
|34,20
|871.334
|% -10,00
|
|TUREX
|17,38
|499.543.709
|% -9,99
|
|TKURU
|298,30
|1.555.038
|% -9,99
|
|KRTEK
|14,63
|11.196.460
|% -9,97
|
|GARAN
|7,31
|4.799.794.402
|% 4,58
|
|EREGL
|18,34
|1.290.264.670
|% 4,68
|
|SASA
|46,60
|1.074.477.559
|% 0,13
|
|KRDMD
|7,74
|1.060.658.238
|% 4,59
|
|YKBNK
|2,19
|1.025.179.530
|% 1,86
|
|GARAN
|7,31
|4.799.794.402
|% 4,58
|
|YKBNK
|2,19
|1.025.179.530
|% 1,86
|
|TSKB
|1,34
|226.258.580
|% 0,75
|
|AKBNK
|5,05
|787.942.893
|% 2,23
|
|ODAS
|3,70
|519.867.021
|% 1,37
|
|15:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0808
|8,0868
|% 0,20
|
|Euro
|9,6832
|9,6937
|% 0,11
|
|Sterlin
|11,1063
|11,1620
|% 0,26
|
|Frank
|8,7063
|8,7587
|% 0,03
|
|Riyal
|2,1460
|2,1567
|% 0,08
|
|15:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.747
|1.748
|11,14
|
|Altın Gr.
|455
|455
|4,32
|
|Cumhuriyet
|3.014
|3.059
|17,00
|
|Tam
|2.994
|3.071
|11,34
|
|Yarım
|1.447
|1.486
|5,48
|
|Çeyrek
|726
|743
|2,75
|
|Gümüş.Ons
|25,56
|25,60
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|6,65
|6,66
|0,06
|
|B. Petrol
|66,28
|66,28
|-0,30
|