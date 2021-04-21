***ATAGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.04.2021 16:51
***ATAGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ATAGY]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ATAGY.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930224
BIST
16:391.325
En Yüksek
|Değişim
|: -2,92%
|| -39,89
|Açılış
|: 1.364
|
|Önceki Kapanış
|: 1.365
|
1.366
En Düşük
1.325
16:398,1886
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 0,0814
|Açılış
|: 8,1650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1150
|
8,2076
En Düşük
8,0986
16:399,8542
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 0,0853
|Açılış
|: 9,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7550
|
9,8722
En Düşük
9,7531
16:39469,96
En Yüksek
|Değişim
|: 1,32%
|| 6,14
|Açılış
|: 469,96
|
|Önceki Kapanış
|: 463,82
|
470,32
En Düşük
463,07
BIST En Aktif Hisseler16:39
|ATSYH
|3,96
|109.475
|% 10,00
|
|UTPYA
|23,10
|2.089.972
|% 10,00
|
|SEKUR
|20,70
|2.751.529
|% 9,99
|
|UMPAS
|1,60
|122.672
|% 9,59
|
|ATLAS
|2,07
|8.328.984
|% 9,52
|
|BJKAS
|9,00
|11.390.382
|% -10,00
|
|SRVGY
|81,45
|9.689.430
|% -10,00
|
|UFUK
|15,30
|80.701
|% -10,00
|
|BLCYT
|15,59
|41.794.892
|% -9,99
|
|KONTR
|49,82
|16.382.453
|% -9,99
|
|EREGL
|18,14
|937.227.385
|% -0,49
|
|PETKM
|6,37
|902.636.069
|% -3,04
|
|GARAN
|6,95
|846.604.808
|% -1,97
|
|KRDMD
|6,97
|534.574.129
|% -3,19
|
|THYAO
|10,78
|462.778.177
|% -3,41
|
|YKBNK
|2,05
|348.617.758
|% -3,30
|
|PETKM
|6,37
|902.636.069
|% -3,04
|
|GARAN
|6,95
|846.604.808
|% -1,97
|
|EKGYO
|1,80
|175.729.183
|% -2,17
|
|ODAS
|2,45
|223.916.928
|% -9,93
|
|16:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1847
|8,1886
|% 1,00
|
|Euro
|9,8414
|9,8542
|% 0,87
|
|Sterlin
|11,3296
|11,3864
|% 0,53
|
|Frank
|8,8659
|8,9193
|% 0,50
|
|Riyal
|2,1747
|2,1856
|% 0,88
|
|16:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.786
|1.786
|7,47
|
|Altın Gr.
|469
|469
|5,50
|
|Cumhuriyet
|3.108
|3.155
|47,00
|
|Tam
|3.094
|3.172
|50,30
|
|Yarım
|1.495
|1.534
|24,33
|
|Çeyrek
|750
|767
|12,17
|
|Gümüş.Ons
|26,05
|26,07
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|6,84
|6,85
|0,10
|
|B. Petrol
|65,15
|65,15
|-1,42
|
Seans Raporu
16:39
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16:55
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler BIMAS, EREGL, TKFEN
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16:55XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -29, 89 kaybederek (% -2.53 ) 1, 152
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16:55
Tavandan işlem gören hisse senedleri : UTPYA, BRKO, UMPAS, ATSYH, KERVN, ATLAS, SEKUR
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16:55
Tabandan işlem gören hisse senetleri : SEYKM, GOLTS, EUYO, GLBMD, OSMEN, DAGHL, DARDL, PEKGY, NUGYO, ARSAN
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