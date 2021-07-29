***ATAGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
29.07.2021 11:09
***ATAGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ATAGY]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ATAGY.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/952491
BIST
12:311.382
En Yüksek
|Değişim
|: 1,54%
|| 20,91
|Açılış
|: 1.371
|
|Önceki Kapanış
|: 1.361
|
1.383
En Düşük
1.371
12:318,5249
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0233
|Açılış
|: 8,5130
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5650
|
8,5619
En Düşük
8,4880
12:3110,1347
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0026
|Açılış
|: 10,0750
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0750
|
10,1720
En Düşük
10,0801
12:31498,68
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 1,92
|Açılış
|: 498,68
|
|Önceki Kapanış
|: 496,76
|
500,27
En Düşük
496,22
BIST En Aktif Hisseler12:29
|KTSKR
|20,02
|11.785.812
|% 9,94
|
|VKING
|5,91
|4.758.622
|% 9,85
|
|IDGYO
|2,80
|15.141.128
|% 9,80
|
|HURGZ
|1,85
|31.576.385
|% 9,47
|
|MTRKS
|33,74
|67.213.342
|% 8,49
|
|MEGAP
|7,40
|61.702.417
|% -9,98
|
|MEGAP
|7,40
|61.702.417
|% -9,98
|
|YAYLA
|4,34
|3.691.938
|% -9,96
|
|EDIP
|4,78
|62.041.923
|% -4,59
|
|KSTUR
|227,00
|7.491
|% -4,42
|
|GARAN
|8,25
|489.546.472
|% 0,61
|
|KRDMD
|7,70
|388.463.396
|% 2,26
|
|THYAO
|12,79
|350.247.026
|% 1,83
|
|EREGL
|19,47
|297.055.709
|% 3,95
|
|PETKM
|5,64
|222.886.706
|% 0,36
|
|YKBNK
|2,28
|172.109.771
|% 0,88
|
|GARAN
|8,25
|489.546.472
|% 0,61
|
|KARSN
|4,12
|218.090.221
|% 1,23
|
|KRDMD
|7,70
|388.463.396
|% 2,26
|
|PETKM
|5,64
|222.886.706
|% 0,36
|
|12:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5197
|8,5252
|% -0,27
|
|Euro
|10,1275
|10,1365
|% -0,01
|
|Sterlin
|11,8496
|11,9090
|% -0,01
|
|Frank
|9,3364
|9,3927
|% -0,22
|
|Riyal
|2,2637
|2,2751
|% -0,39
|
|12:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.820
|1.821
|13,36
|
|Altın Gr.
|498
|498
|1,43
|
|Cumhuriyet
|3.298
|3.347
|16,00
|
|Tam
|3.283
|3.365
|17,61
|
|Yarım
|1.587
|1.628
|8,52
|
|Çeyrek
|796
|814
|4,25
|
|Gümüş.Ons
|25,48
|25,51
|0,53
|
|Gümüş Gr.
|6,97
|6,98
|0,11
|
|B. Petrol
|74,25
|74,25
|0,38
|