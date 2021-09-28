***ATAGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.09.2021 14:59
***ATAGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ATAGY]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ATAGY.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965510
BIST
16:151.384
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -7,30
|Açılış
|: 1.391
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.393
En Düşük
1.379
16:158,8806
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,0633
|Açılış
|: 8,8630
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8180
|
8,8951
En Düşük
8,8095
16:1510,3817
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,0631
|Açılış
|: 10,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3150
|
10,4078
En Düşük
10,2978
16:15495,44
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,76
|Açılış
|: 495,62
|
|Önceki Kapanış
|: 496,19
|
497,83
En Düşük
493,88
BIST En Aktif Hisseler16:15
|YEOTK
|88,55
|26.268.312
|% 10,00
|
|ORCAY
|19,05
|3.801.180
|% 9,99
|
|DAGHL
|13,32
|7.410.942
|% 9,99
|
|INVEO
|114,60
|3.765.641
|% 9,98
|
|GEDIK
|8,08
|91.547.453
|% 9,93
|
|OYLUM
|11,52
|12.005.638
|% -9,93
|
|DIRIT
|4,14
|547.131
|% -9,80
|
|BIOEN
|34,02
|139.014.054
|% -9,67
|
|TRGYO
|3,26
|114.182.888
|% -7,39
|
|TSPOR
|3,27
|103.320.861
|% -6,57
|
|YKBNK
|2,34
|531.112.107
|% -0,85
|
|PGSUS
|76,60
|239.759.409
|% 2,00
|
|KIMMR
|3,61
|173.623.162
|% -3,22
|
|KOZAL
|93,50
|166.470.382
|% -1,48
|
|ODAS
|1,35
|155.146.808
|% 0,75
|
|YKBNK
|2,34
|531.112.107
|% -0,85
|
|ODAS
|1,35
|155.146.808
|% 0,75
|
|AKYHO
|2,23
|122.507.285
|% 6,70
|
|EKGYO
|1,77
|87.985.893
|% -0,56
|
|KIMMR
|3,61
|173.623.162
|% -3,22
|
|16:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8747
|8,8774
|% 0,68
|
|Euro
|10,3751
|10,3789
|% 0,58
|
|Sterlin
|12,0012
|12,0613
|% -0,33
|
|Frank
|9,5302
|9,5876
|% 0,47
|
|Riyal
|2,3607
|2,3725
|% 0,73
|
|16:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.736
|1.736
|-14,37
|
|Altın Gr.
|495
|495
|-1,10
|
|Cumhuriyet
|3.275
|3.324
|-26,00
|
|Tam
|3.264
|3.346
|-20,67
|
|Yarım
|1.578
|1.619
|-10,00
|
|Çeyrek
|791
|809
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|22,39
|22,42
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|6,36
|6,37
|-0,05
|
|B. Petrol
|79,03
|79,03
|0,31
|