***ATAGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
26.10.2021 13:20
***ATAGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ATAGY]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ATAGY.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972374
BIST
15:081.508
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 14,79
|Açılış
|: 1.501
|
|Önceki Kapanış
|: 1.493
|
1.511
En Düşük
1.501
15:089,4602
En Yüksek
|Değişim
|: -1,30%
|| -0,1243
|Açılış
|: 9,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6050
|
9,6255
En Düşük
9,4039
15:0810,9975
En Yüksek
|Değişim
|: -1,25%
|| -0,1397
|Açılış
|: 10,9600
|
|Önceki Kapanış
|: 11,1500
|
11,1800
En Düşük
10,9330
15:08547,81
En Yüksek
|Değişim
|: -1,64%
|| -9,14
|Açılış
|: 547,81
|
|Önceki Kapanış
|: 556,95
|
558,53
En Düşük
545,45
BIST En Aktif Hisseler15:08
|ERBOS
|114,00
|130.546.514
|% 9,93
|
|TSPOR
|4,87
|308.507.974
|% 9,93
|
|MERIT
|28,78
|2.554.714
|% 9,93
|
|RHEAG
|2,02
|4.192.444
|% 9,78
|
|HEDEF
|2,59
|2.182.912
|% 9,75
|
|BIOEN
|26,94
|300.840.491
|% -6,46
|
|HUBVC
|10,05
|20.619.405
|% -5,81
|
|ISBIR
|55,10
|1.655.532
|% -4,92
|
|ALMAD
|1,45
|7.966.744
|% -4,61
|
|ATAGY
|4,20
|1.509.039
|% -4,55
|
|GARAN
|9,24
|1.736.792.596
|% 1,76
|
|THYAO
|14,58
|793.329.260
|% 2,10
|
|TUPRS
|140,20
|699.043.756
|% -1,13
|
|GUBRF
|66,30
|604.664.998
|% 2,55
|
|EREGL
|19,90
|595.720.591
|% 1,38
|
|GARAN
|9,24
|1.736.792.596
|% 1,76
|
|ODAS
|1,43
|205.923.674
|% 2,14
|
|YKBNK
|2,60
|275.060.008
|% 0,39
|
|EKGYO
|1,99
|170.410.981
|% 1,02
|
|KRDMD
|7,58
|531.060.729
|% 0,93
|
|15:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,4555
|9,4602
|% -1,30
|
|Euro
|10,9870
|10,9975
|% -1,25
|
|Sterlin
|12,9964
|13,0616
|% -1,17
|
|Frank
|10,2267
|10,2883
|% -1,44
|
|Riyal
|2,5095
|2,5221
|% -1,47
|
|15:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.802
|1.802
|-5,31
|
|Altın Gr.
|548
|548
|-9,14
|
|Cumhuriyet
|3.616
|3.671
|-71,00
|
|Tam
|3.600
|3.691
|-67,78
|
|Yarım
|1.740
|1.785
|-32,78
|
|Çeyrek
|873
|893
|-16,40
|
|Gümüş.Ons
|24,34
|24,37
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|7,42
|7,42
|-0,16
|
|B. Petrol
|85,52
|85,52
|0,35
|