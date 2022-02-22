***ATAGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
22.02.2022 10:13
***ATAGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ATAGY]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ATAGY.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003384
BIST
16:232.025
En Yüksek
|Değişim
|: -0,66%
|| -13,39
|Açılış
|: 2.007
|
|Önceki Kapanış
|: 2.038
|
2.033
En Düşük
1.980
16:2313,8597
En Yüksek
|Değişim
|: 1,44%
|| 0,1971
|Açılış
|: 13,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6430
|
13,9081
En Düşük
13,6330
16:2315,7263
En Yüksek
|Değişim
|: 1,60%
|| 0,2475
|Açılış
|: 15,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4400
|
15,7916
En Düşük
15,4300
16:23846,20
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 8,95
|Açılış
|: 846,20
|
|Önceki Kapanış
|: 837,25
|
849,36
En Düşük
835,73
BIST En Aktif Hisseler16:20
|HUNER
|2,20
|3.529.616
|% 10,00
|
|HATEK
|18,26
|6.277.925
|% 10,00
|
|KRTEK
|9,84
|23.225.485
|% 9,94
|
|DOKTA
|31,78
|2.154.900
|% 9,13
|
|TCELL
|20,94
|670.900.436
|% 8,27
|
|PKENT
|467,30
|814.504
|% -10,00
|
|ISBTR
|63.000,00
|894.000
|% -10,00
|
|CEOEM
|13,78
|58.709.359
|% -9,99
|
|KAPLM
|40,72
|1.682.754
|% -9,99
|
|UZERB
|53,75
|540.096
|% -9,97
|
|THYAO
|29,02
|3.182.544.721
|% -1,43
|
|KRDMD
|11,67
|1.396.017.061
|% -0,51
|
|KARSN
|4,25
|1.113.406.857
|% 6,52
|
|EREGL
|28,56
|1.051.690.236
|% -1,04
|
|YKBNK
|3,99
|1.007.098.402
|% -1,48
|
|KARSN
|4,25
|1.113.406.857
|% 6,52
|
|YKBNK
|3,99
|1.007.098.402
|% -1,48
|
|EKGYO
|2,25
|309.730.606
|% -2,17
|
|KRDMD
|11,67
|1.396.017.061
|% -0,51
|
|ODAS
|1,36
|159.632.633
|% 0,00
|
|16:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8450
|13,8597
|% 1,44
|
|Euro
|15,7138
|15,7263
|% 1,60
|
|Sterlin
|18,7120
|18,8058
|% 0,98
|
|Frank
|15,0092
|15,0996
|% 1,09
|
|Riyal
|3,6794
|3,6979
|% 1,34
|
|16:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.900
|1.900
|-5,61
|
|Altın Gr.
|845
|845
|7,49
|
|Cumhuriyet
|5.631
|5.716
|100,00
|
|Tam
|5.602
|5.744
|102,53
|
|Yarım
|2.708
|2.778
|49,59
|
|Çeyrek
|1.358
|1.389
|24,80
|
|Gümüş.Ons
|24,07
|24,10
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|10,69
|10,70
|0,17
|
|B. Petrol
|94,46
|94,46
|1,47
|