***ATAGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
01.04.2022 12:36
***ATAGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ATAGY]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ATAGY.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1014914
BIST
12:222.244
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 10,77
|Açılış
|: 2.239
|
|Önceki Kapanış
|: 2.233
|
2.248
En Düşük
2.230
12:2214,6901
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0185
|Açılış
|: 14,6550
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6680
|
14,6930
En Düşük
14,6377
12:2216,2478
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0022
|Açılış
|: 16,1900
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2300
|
16,2783
En Düşük
16,2200
12:22914,51
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,78
|Açılış
|: 914,51
|
|Önceki Kapanış
|: 913,73
|
915,20
En Düşük
909,80
BIST En Aktif Hisseler12:22
|ULUSE
|124,60
|3.807.402
|% 9,97
|
|DAPGM
|20,40
|85.556.985
|% 9,27
|
|ASUZU
|80,50
|116.184.849
|% 7,62
|
|YKSLN
|7,62
|90.262.450
|% 5,54
|
|CELHA
|7,77
|7.174.017
|% 5,00
|
|ISKUR
|874.796,80
|874.797
|% -10,00
|
|PENTA
|349,50
|49.172.864
|% -6,75
|
|AKFGY
|3,11
|18.624.669
|% -6,33
|
|EMNIS
|20,00
|21.300
|% -4,76
|
|ETILR
|9,00
|3.678.855
|% -4,66
|
|GARAN
|12,32
|2.175.102.499
|% 0,98
|
|THYAO
|32,86
|1.923.861.917
|% 1,86
|
|EREGL
|33,14
|1.190.478.156
|% 2,16
|
|TUPRS
|223,20
|1.073.549.483
|% 4,10
|
|KRDMD
|15,38
|1.012.971.831
|% 0,52
|
|GARAN
|12,32
|2.175.102.499
|% 0,98
|
|ODAS
|1,72
|183.558.143
|% 1,78
|
|PETKM
|9,28
|861.875.234
|% 2,77
|
|YKBNK
|4,10
|351.484.253
|% 0,49
|
|AKBNK
|7,30
|595.398.931
|% 0,55
|
|12:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6874
|14,6901
|% 0,13
|
|Euro
|16,2366
|16,2478
|% -0,01
|
|Sterlin
|19,2239
|19,3203
|% 0,01
|
|Frank
|15,8324
|15,9278
|% 0,00
|
|Riyal
|3,9042
|3,9238
|% 0,16
|
|12:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.935
|1.936
|-1,83
|
|Altın Gr.
|914
|914
|0,17
|
|Cumhuriyet
|6.067
|6.159
|31,00
|
|Tam
|6.036
|6.187
|29,60
|
|Yarım
|2.917
|2.993
|14,32
|
|Çeyrek
|1.463
|1.496
|7,15
|
|Gümüş.Ons
|24,74
|24,77
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|11,68
|11,70
|-0,00
|
|B. Petrol
|105
|105
|-0,02
|