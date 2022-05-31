***ATAGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
31.05.2022 12:31
***ATAGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ATAGY]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ATAGY.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033532
BIST
13:592.538
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 10,91
|Açılış
|: 2.539
|
|Önceki Kapanış
|: 2.527
|
2.554
En Düşük
2.528
13:5916,4005
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0203
|Açılış
|: 16,3950
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3730
|
16,4373
En Düşük
16,3367
13:5917,5762
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -0,0895
|Açılış
|: 17,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6000
|
17,7259
En Düşük
17,5317
13:59974,85
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -2,59
|Açılış
|: 974,85
|
|Önceki Kapanış
|: 977,44
|
980,54
En Düşük
972,51
BIST En Aktif Hisseler13:58
|MRGYO
|1,54
|21.910.258
|% 10,00
|
|SILVR
|14,13
|6.759.209
|% 9,96
|
|OZRDN
|11,74
|2.555.177
|% 9,93
|
|MZHLD
|73,20
|16.487.882
|% 9,91
|
|ESCOM
|16,10
|36.120.093
|% 9,15
|
|KZBGY
|69,75
|27.152.057
|% -9,94
|
|AKFGY
|2,29
|209.061.245
|% -7,29
|
|AVGYO
|3,14
|21.831.632
|% -6,27
|
|ROYAL
|3,00
|91.335
|% -3,85
|
|MNDRS
|3,26
|9.361.129
|% -3,83
|
|THYAO
|49,12
|4.249.051.871
|% -0,81
|
|TUPRS
|274,40
|1.440.785.061
|% 5,95
|
|SASA
|35,44
|1.376.281.395
|% 3,69
|
|GARAN
|14,63
|1.260.346.021
|% 1,81
|
|ASELS
|24,28
|1.058.188.181
|% 0,41
|
|DOHOL
|4,03
|850.409.940
|% 2,03
|
|EKGYO
|2,72
|555.251.176
|% 1,12
|
|TSKB
|2,26
|399.241.123
|% 7,11
|
|YKBNK
|4,64
|827.228.482
|% 1,98
|
|SKBNK
|1,27
|150.370.481
|% 1,60
|
|13:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,3909
|16,4005
|% 0,12
|
|Euro
|17,5545
|17,5762
|% -0,51
|
|Sterlin
|20,5708
|20,6740
|% -0,45
|
|Frank
|17,0191
|17,1216
|% -0,12
|
|Riyal
|4,3586
|4,3805
|% 0,12
|
|13:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.848
|1.849
|-6,69
|
|Altın Gr.
|975
|975
|-2,08
|
|Cumhuriyet
|6.488
|6.586
|-9,00
|
|Tam
|6.458
|6.619
|-8,65
|
|Yarım
|3.121
|3.202
|-4,18
|
|Çeyrek
|1.566
|1.601
|-2,09
|
|Gümüş.Ons
|21,76
|21,80
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|11,49
|11,50
|-0,08
|
|B. Petrol
|120
|120
|1,94
|