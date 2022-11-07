***ATAGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
07.11.2022 10:07
***ATAGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ATAGY.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1077109
BIST
12:534.310
En Yüksek
|Değişim
|: 2,22%
|| 93,51
|Açılış
|: 4.230
|
|Önceki Kapanış
|: 4.217
|
4.319
En Düşük
4.230
12:5318,6063
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0400
|Açılış
|: 18,6250
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6150
|
18,6584
En Düşük
18,5206
12:5318,5943
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,1030
|Açılış
|: 18,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5100
|
18,6274
En Düşük
18,3801
12:531.005,00
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 1,00
|Açılış
|: 1.005,00
|
|Önceki Kapanış
|: 1.004,00
|
1.006,11
En Düşük
997,25
BIST En Aktif Hisseler12:53
|INVEO
|28,30
|72.414.523
|% 9,95
|
|ISDMR
|30,74
|325.823.452
|% 9,94
|
|PRDGS
|6,53
|125.133.920
|% 9,20
|
|BIOEN
|13,74
|108.119.972
|% 8,45
|
|MARKA
|3,94
|5.626.523
|% 7,65
|
|KIMMR
|9,16
|14.818.158
|% -9,93
|
|MERCN
|25,76
|63.173.024
|% -7,07
|
|ULAS
|8,69
|6.262.355
|% -6,56
|
|AYDEM
|17,77
|408.511.938
|% -6,13
|
|MEDTR
|32,30
|18.914.830
|% -5,00
|
|EKGYO
|4,71
|1.271.522.252
|% 2,39
|
|ODAS
|8,74
|862.305.070
|% -2,02
|
|PGSUS
|355,70
|600.853.600
|% 1,92
|
|MIATK
|81,15
|438.730.391
|% -2,41
|
|KONTR
|121,70
|419.228.322
|% -0,08
|
|SEGYO
|1,75
|45.603.523
|% 4,79
|
|CONSE
|9,19
|234.426.401
|% 1,66
|
|MOBTL
|3,28
|79.029.305
|% 0,31
|
|AYDEM
|17,77
|408.511.938
|% -6,13
|
|PSGYO
|6,51
|138.184.394
|% -1,06
|
|12:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6030
|18,6063
|% 0,22
|
|Euro
|18,5792
|18,5943
|% 0,56
|
|Sterlin
|21,2351
|21,3416
|% 0,82
|
|Frank
|18,6894
|18,8019
|% 0,47
|
|Riyal
|4,9361
|4,9608
|% 0,22
|
|12:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.678
|1.678
|-3,33
|
|Altın Gr.
|1.004
|1.004
|0,40
|
|Cumhuriyet
|6.686
|6.787
|-2,00
|
|Tam
|6.721
|6.769
|135,00
|
|Yarım
|3.275
|3.310
|66,00
|
|Çeyrek
|1.642
|1.655
|34,00
|
|Gümüş.Ons
|20,70
|20,72
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|12,39
|12,41
|-0,06
|
|B. Petrol
|98,28
|98,28
|-0,29
|