***ATAGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
14.12.2022 12:38
***ATAGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ATAGY.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1087043
BIST
16:565.207
En Yüksek
|Değişim
|: -0,93%
|| -48,86
|Açılış
|: 5.275
|
|Önceki Kapanış
|: 5.256
|
5.302
En Düşük
5.138
16:5618,6383
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0043
|Açılış
|: 18,6920
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6900
|
18,6625
En Düşük
18,5454
16:5619,8457
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0303
|Açılış
|: 19,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 19,8900
|
19,9080
En Düşük
19,7315
16:561.084,27
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,93
|Açılış
|: 1.084,27
|
|Önceki Kapanış
|: 1.085,20
|
1.086,92
En Düşük
1.080,27
BIST En Aktif Hisseler16:55
|KRDMA
|19,03
|490.368.691
|% 10,00
|
|BRYAT
|1.313,40
|294.797.199
|% 10,00
|
|PLTUR
|10,01
|475.085
|% 10,00
|
|BTCIM
|40,70
|833.706.524
|% 10,00
|
|ISKUR
|825.000,00
|1.650.000
|% 10,00
|
|GEDIK
|7,63
|27.581.912
|% -20,69
|
|YESIL
|4,46
|37.196.894
|% -7,28
|
|BRMEN
|2,94
|682.585
|% -6,96
|
|KSTUR
|330,10
|785.968
|% -6,78
|
|DGNMO
|9,20
|95.476.659
|% -6,31
|
|KRDMD
|18,89
|14.461.633.285
|% 0,37
|
|ASELS
|57,90
|7.650.649.142
|% -2,44
|
|THYAO
|141,70
|7.212.600.822
|% -1,60
|
|AKBNK
|17,86
|5.617.736.246
|% 2,29
|
|VAKBN
|11,20
|5.425.939.707
|% 6,16
|
|KRDMD
|18,89
|14.461.633.285
|% 0,37
|
|EKGYO
|8,12
|4.890.356.369
|% 2,65
|
|SKBNK
|2,81
|1.649.539.698
|% 1,81
|
|VAKBN
|11,20
|5.425.939.707
|% 6,16
|
|YKBNK
|11,67
|4.762.357.766
|% 1,04
|
|16:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6321
|18,6383
|% -0,02
|
|Euro
|19,8252
|19,8457
|% 0,15
|
|Sterlin
|22,9815
|23,0968
|% 0,03
|
|Frank
|20,0330
|20,1536
|% 0,26
|
|Riyal
|4,9429
|4,9676
|% -0,02
|
|16:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.809
|1.809
|-1,88
|
|Altın Gr.
|1.084
|1.084
|-1,07
|
|Cumhuriyet
|7.246
|7.355
|-10,00
|
|Tam
|7.286
|7.333
|-11,00
|
|Yarım
|3.528
|3.585
|-5,00
|
|Çeyrek
|1.770
|1.792
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|23,76
|23,80
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|14,23
|14,25
|0,03
|
|B. Petrol
|81,44
|81,44
|0,76
|
Seans Raporu
16:55
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17:10GLCVY
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17:08ARASE
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17:07MEGAP
Yüzde -5.70 oranında düşüşle 8.11 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 219, 743 adet işlem