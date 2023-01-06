***ATAGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
06.01.2023 13:19
***ATAGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ATAGY.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1095001
BIST
13:055.265
En Yüksek
|Değişim
|: 2,90%
|| 148,13
|Açılış
|: 5.121
|
|Önceki Kapanış
|: 5.116
|
5.270
En Düşük
4.961
13:0518,7706
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0064
|Açılış
|: 18,9130
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9050
|
18,8192
En Düşük
18,7339
13:0519,7417
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0227
|Açılış
|: 19,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9400
|
19,9628
En Düşük
19,7100
13:051.107,67
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 1,55
|Açılış
|: 1.107,67
|
|Önceki Kapanış
|: 1.106,12
|
1.111,74
En Düşük
1.104,30
BIST En Aktif Hisseler13:03
|HKTM
|61,65
|59.223.627
|% 9,99
|
|AYES
|55,60
|271.884
|% 9,99
|
|EGGUB
|104,10
|84.613.797
|% 9,93
|
|DOKTA
|55,90
|13.955.252
|% 9,93
|
|VERUS
|120,40
|36.533.132
|% 9,45
|
|UMPAS
|5,23
|355.813
|% -9,98
|
|SUMAS
|95,00
|270.560
|% -8,65
|
|UZERB
|177,70
|1.026.928
|% -8,17
|
|COSMO
|91,00
|306.852
|% -7,24
|
|DYOBY
|29,62
|144.813.016
|% -6,86
|
|THYAO
|140,30
|6.296.900.096
|% 3,77
|
|EREGL
|40,28
|4.809.239.897
|% 0,50
|
|ASELS
|61,55
|4.720.983.716
|% 4,50
|
|EKGYO
|9,11
|3.105.535.344
|% 7,43
|
|KRDMD
|18,40
|2.540.047.157
|% 2,22
|
|EKGYO
|9,11
|3.105.535.344
|% 7,43
|
|YKBNK
|10,84
|1.710.120.077
|% 3,44
|
|KRDMD
|18,40
|2.540.047.157
|% 2,22
|
|SKBNK
|2,84
|347.828.391
|% 4,03
|
|EREGL
|40,28
|4.809.239.897
|% 0,50
|
|13:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7625
|18,7717
|% 0,04
|
|Euro
|19,7340
|19,7472
|% -0,09
|
|Sterlin
|22,1832
|22,2945
|% -0,47
|
|Frank
|19,8829
|20,0027
|% -0,38
|
|Riyal
|4,9792
|5,0041
|% 0,04
|
|13:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.835
|1.835
|2,41
|
|Altın Gr.
|1.107
|1.107
|1,06
|
|Cumhuriyet
|7.481
|7.594
|-5,00
|
|Tam
|7.518
|7.579
|-9,00
|
|Yarım
|3.641
|3.705
|-4,00
|
|Çeyrek
|1.826
|1.852
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|23,39
|23,42
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|14,10
|14,13
|0,09
|
|B. Petrol
|79,23
|79,23
|0,54
|