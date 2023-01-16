***ATAGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.01.2023 11:32
***ATAGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ATAGY.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1102473
BIST
14:225.128
En Yüksek
|Değişim
|: 2,86%
|| 142,79
|Açılış
|: 5.013
|
|Önceki Kapanış
|: 4.985
|
5.136
En Düşük
4.981
14:2218,7895
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0072
|Açılış
|: 19,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1250
|
18,8094
En Düşük
18,7572
14:2220,3669
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0160
|Açılış
|: 20,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6900
|
20,4474
En Düşük
20,2982
14:221.158,37
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -1,61
|Açılış
|: 1.158,37
|
|Önceki Kapanış
|: 1.159,98
|
1.165,44
En Düşük
1.154,56
BIST En Aktif Hisseler14:20
|SDTTR
|75,35
|345.538.858
|% 10,00
|
|ONCSM
|41,14
|2.873.382
|% 10,00
|
|AKCNS
|53,35
|40.129.635
|% 10,00
|
|ARMDA
|307,00
|20.150.522
|% 10,00
|
|DAGI
|6,05
|5.569.797
|% 10,00
|
|ODAS
|8,75
|2.342.902.731
|% -5,30
|
|DOGUB
|12,08
|31.211.344
|% -4,81
|
|ZEDUR
|59,20
|597.294
|% -4,67
|
|BRKO
|5,40
|1.228.586
|% -4,59
|
|TERA
|22,42
|13.446.500
|% -3,53
|
|THYAO
|143,60
|6.009.643.511
|% 6,61
|
|KOZAL
|567,70
|3.373.240.097
|% 6,91
|
|ASELS
|58,05
|2.873.611.092
|% 5,07
|
|EREGL
|40,92
|2.778.633.465
|% 1,39
|
|TUPRS
|535,00
|2.770.870.121
|% 4,86
|
|ODAS
|8,75
|2.342.902.731
|% -5,30
|
|EKGYO
|8,01
|1.917.621.416
|% 1,65
|
|YKBNK
|9,52
|1.541.251.484
|% 3,37
|
|KRDMD
|19,03
|2.567.563.089
|% 1,93
|
|ISCTR
|11,14
|1.202.555.755
|% 3,15
|
|14:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7874
|18,7931
|% 0,06
|
|Euro
|20,3578
|20,3679
|% 0,08
|
|Sterlin
|22,8873
|23,0021
|% -0,10
|
|Frank
|20,2130
|20,3347
|% 0,05
|
|Riyal
|4,9876
|5,0126
|% 0,05
|
|14:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.918
|1.918
|-2,48
|
|Altın Gr.
|1.158
|1.158
|-1,71
|
|Cumhuriyet
|7.800
|7.918
|-58,00
|
|Tam
|7.840
|7.895
|85,00
|
|Yarım
|3.820
|3.864
|42,00
|
|Çeyrek
|1.916
|1.932
|21,00
|
|Gümüş.Ons
|24,18
|24,22
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|14,62
|14,64
|-0,02
|
|B. Petrol
|84,68
|84,68
|-0,60
|
Seans Raporu
14:20
daha fazla
-
14:35VKGYO
Yüzde 6.10 oranında artışla 4.87 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 366, 603 adet işlem
-
14:34IPEKE
Yüzde 7.31 oranında artışla 37.00 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 816, 547 adet işlem
-
14:33KAREL
Yüzde 7.24 oranında artışla 19.11 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 787, 883 adet işlem
-
14:31XU100
Endeks 5, 132 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 94 üstünde . İşlem hacmi 54, 209.00 milyon TL de
-
14:31TMSN
Yüzde 9.96 oranında artışla 61.80 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 449, 229 adet işlem