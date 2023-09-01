***ATAGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
01.09.2023 10:00
***ATAGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ATAGY.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1190681
BIST
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11:347.974
En Düşük
|Değişim
|: 0,71%
|| 56,54
|Açılış
|: 7.918
|
|Önceki Kapanış
|: 7.918
|
7.930
En Yüksek
7.996
11:3426,7195
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0296
|Açılış
|: 26,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 26,6000
|
26,7248
En Düşük
26,6058
11:3428,9892
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0224
|Açılış
|: 28,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8500
|
29,0173
En Düşük
28,6292
11:341.668,64
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 4,67
|Açılış
|: 1.668,64
|
|Önceki Kapanış
|: 1.663,97
|
1.669,98
En Düşük
1.658,92
BIST En Aktif Hisseler11:33
|IZENR
|59,40
|3.547.153.456
|% 10,00
|
|ISBTR
|76.865,00
|2.844.005
|% 10,00
|
|CMENT
|184,90
|2.882.776
|% 9,99
|
|TETMT
|1.592,60
|2.032.158
|% 9,99
|
|CRFSA
|96,95
|69.966.426
|% 9,98
|
|KTLEV
|45,76
|1.025.277.243
|% -8,94
|
|AZTEK
|61,75
|163.937.084
|% -6,93
|
|ELITE
|35,12
|69.366.375
|% -5,74
|
|IDGYO
|6,60
|3.005.854
|% -5,58
|
|KLSER
|109,90
|1.324.751.154
|% -5,34
|
|IZENR
|59,40
|3.547.153.456
|% 10,00
|
|TUPRS
|143,30
|3.010.308.257
|% 1,56
|
|ASTOR
|140,40
|2.771.200.343
|% -2,50
|
|ALFAS
|157,00
|2.746.636.295
|% 8,65
|
|ISCTR
|21,64
|2.435.749.999
|% 2,75
|
|EKGYO
|8,82
|1.522.124.904
|% 2,68
|
|ISCTR
|21,64
|2.435.749.999
|% 2,75
|
|IHLAS
|1,13
|90.196.640
|% 3,67
|
|KOZAL
|27,66
|1.798.790.529
|% -2,81
|
|IZENR
|59,40
|3.547.153.456
|% 10,00
|
|11:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,7105
|26,7166
|% 0,10
|
|Euro
|28,9797
|28,9883
|% 0,07
|
|Sterlin
|33,7720
|33,9413
|% 0,22
|
|Frank
|30,1593
|30,3410
|% 0,27
|
|Riyal
|7,1045
|7,1401
|% 0,21
|
|11:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.942
|1.943
|2,50
|
|Altın Gr.
|1.669
|1.669
|4,94
|
|Cumhuriyet
|11.205
|11.374
|-104,00
|
|Tam
|10.941
|11.069
|-25,00
|
|Yarım
|5.488
|5.555
|-13,00
|
|Çeyrek
|2.735
|2.778
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|24,54
|24,57
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|21,08
|21,10
|0,13
|
|B. Petrol
|86,98
|86,98
|0,15
|
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