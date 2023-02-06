***ATAGY*** İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Temerrüt İşlemi









***ATAGY*** İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Temerrüt İşlemi )İlgili Şirketler [ATAGY]İlgili Fonlar []TürkçeTemerrüt İşlemiYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi06/02/2023Bildirim İçeriğiİşlem TürüTemerrüt Alışı (Default Purchase)İlgili PazarPay PiyasasıTakas Tarihi06/02/2023AçıklamalarTakasbank Pay Piyasası'nda henüz yerine getirilmeyen bir yükümlülük dolayısıyla oluşan temerrüt açığını kapatmak üzere ATAGY.TE pay sırasında temerrüt alışı yapılacaktır.Temerrüt alışının takası BUGÜN (06.02.2023) gerçekleşecektir. SATIŞ emirlerinizi ilgili pay sırasına girebilirsiniz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1110044BIST