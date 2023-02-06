***ATAGY*** İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Temerrüt İşlemi
06.02.2023 16:12
***ATAGY*** İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Temerrüt İşlemi )
İlgili Şirketler [ATAGY]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Temerrüt İşlemi
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
06/02/2023
Bildirim İçeriği
İşlem Türü
Temerrüt Alışı (Default Purchase)
İlgili Pazar
Pay Piyasası
Takas Tarihi
06/02/2023
Açıklamalar
Takasbank Pay Piyasası'nda henüz yerine getirilmeyen bir yükümlülük dolayısıyla oluşan temerrüt açığını kapatmak üzere ATAGY.TE pay sırasında temerrüt alışı yapılacaktır.
Temerrüt alışının takası BUGÜN (06.02.2023) gerçekleşecektir. SATIŞ emirlerinizi ilgili pay sırasına girebilirsiniz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1110044
BIST
18:054.930
En Yüksek
|Değişim
|: -1,35%
|| -67,45
|Açılış
|: 4.879
|
|Önceki Kapanış
|: 4.998
|
4.992
En Düşük
4.748
18:0518,8378
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0117
|Açılış
|: 19,1450
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1650
|
18,8378
En Düşük
18,8248
18:0520,1979
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0113
|Açılış
|: 20,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6850
|
20,2106
En Düşük
20,1944
18:051.131,62
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,19
|Açılış
|: 1.131,62
|
|Önceki Kapanış
|: 1.131,43
|
1.132,12
En Düşük
1.131,00
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BSOKE
|6,38
|63.714.256
|% 10,00
|
|CMENT
|63,80
|1.012.976
|% 10,00
|
|KONYA
|2.695,00
|93.167.382
|% 10,00
|
|KRDMA
|17,49
|80.449.106
|% 10,00
|
|OYAKC
|22,66
|291.734.897
|% 10,00
|
|COSMO
|101,70
|2.772.443
|% -10,00
|
|SDTTR
|90,90
|83.757.537
|% -10,00
|
|ATSYH
|82,10
|2.001.004
|% -9,98
|
|UZERB
|148,80
|4.046.303
|% -9,98
|
|VKING
|40,44
|4.003.409
|% -9,97
|
|THYAO
|139,90
|1.967.396.170
|% -1,96
|
|EREGL
|40,06
|1.374.708.239
|% 2,04
|
|SISE
|42,64
|1.279.538.513
|% -0,93
|
|TUPRS
|578,90
|1.224.332.059
|% -3,36
|
|KOZAL
|523,50
|876.942.314
|% -2,60
|
|EKGYO
|7,27
|442.243.794
|% 0,00
|
|YKBNK
|8,88
|470.146.032
|% -1,55
|
|AKBNK
|16,20
|820.363.788
|% -1,88
|
|ALBRK
|3,30
|132.192.089
|% 0,92
|
|KRDMD
|17,66
|674.432.305
|% 8,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8277
|18,8378
|% 0,06
|
|Euro
|20,1920
|20,1979
|% -0,06
|
|Sterlin
|22,5696
|22,6828
|% -0,18
|
|Frank
|20,1997
|20,3214
|% -0,18
|
|Riyal
|5,0030
|5,0281
|% 0,04
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.869
|1.869
|3,88
|
|Altın Gr.
|1.131
|1.131
|2,26
|
|Cumhuriyet
|7.732
|7.777
|-3,00
|
|Tam
|7.717
|7.785
|-76,00
|
|Yarım
|3.770
|3.809
|-38,00
|
|Çeyrek
|1.885
|1.905
|-18,00
|
|Gümüş.Ons
|22,24
|22,26
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|13,46
|13,47
|-0,06
|
|B. Petrol
|81,25
|81,25
|1,31
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59BRYAT
Yüzde -5.28 oranında düşüşle 861.30 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 855 adet işlem
-
17:58RHEAG
Yüzde -5.13 oranında düşüşle 3.70 lira fiyatla işlem gören hissede 562, 404 adet işlem
-
17:57LOGO
Yüzde -5.34 oranında düşüşle 55.80 lira fiyatla işlem gören hissede 189, 023 adet işlem
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -84, 55 kaybederek (% -1.89 ) 4, 390
-
17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BUCIM, NUHCM, CMENT, ONCSM, BSOKE, AFYON, OYAKC, CMBTN, NIBAS, AKCNS