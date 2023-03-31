***ATAGY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
31.03.2023 15:25
***ATAGY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler ATAGY
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Ata Holding A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1130237
BIST
17:334.839
En Yüksek
|Değişim
|: -1,17%
|| -57,17
|Açılış
|: 4.876
|
|Önceki Kapanış
|: 4.896
|
4.882
En Düşük
4.791
17:3319,1834
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0158
|Açılış
|: 19,4380
|
|Önceki Kapanış
|: 19,3900
|
19,3439
En Düşük
19,1514
17:3320,8985
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0399
|Açılış
|: 21,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 21,1400
|
21,1194
En Düşük
20,8447
17:331.220,63
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,09
|Açılış
|: 1.220,63
|
|Önceki Kapanış
|: 1.220,72
|
1.231,83
En Düşük
1.217,03
BIST En Aktif Hisseler17:33
|EKSUN
|86,50
|44.088.531
|% 9,98
|
|DERIM
|10,69
|63.994.436
|% 9,98
|
|OYLUM
|3,64
|36.850.306
|% 9,97
|
|OYAYO
|10,61
|7.854.653
|% 9,95
|
|KRGYO
|15,38
|27.366.391
|% 9,94
|
|AKFYE
|17,10
|2.464.721.970
|% -10,00
|
|ISKUR
|675.000,00
|675.000
|% -10,00
|
|DGGYO
|42,94
|3.872.286
|% -9,98
|
|IHAAS
|148,10
|22.236.228
|% -9,97
|
|BVSAN
|65,90
|668.143.449
|% -9,97
|
|ASTOR
|53,05
|2.579.007.716
|% -1,03
|
|AKFYE
|17,10
|2.464.721.970
|% -10,00
|
|KOZAL
|21,44
|2.420.538.725
|% 2,39
|
|TUPRS
|530,20
|2.287.972.454
|% -1,63
|
|ISCTR
|13,21
|1.975.494.198
|% -2,29
|
|SKBNK
|2,55
|821.598.301
|% 8,97
|
|ALBRK
|2,91
|445.991.552
|% 3,56
|
|ISCTR
|13,21
|1.975.494.198
|% -2,29
|
|AKFYE
|17,10
|2.464.721.970
|% -10,00
|
|EKGYO
|6,26
|719.928.111
|% -2,19
|
|17:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,1796
|19,1834
|% 0,08
|
|Euro
|20,8903
|20,8985
|% -0,19
|
|Sterlin
|23,6714
|23,7901
|% -0,03
|
|Frank
|20,9488
|21,0750
|% 0,21
|
|Riyal
|5,0948
|5,1203
|% 0,06
|
|17:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.979
|1.979
|-1,51
|
|Altın Gr.
|1.219
|1.220
|-1,07
|
|Cumhuriyet
|8.241
|8.366
|84,00
|
|Tam
|8.226
|8.323
|5,00
|
|Yarım
|4.033
|4.073
|3,00
|
|Çeyrek
|2.016
|2.036
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|23,98
|24,02
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|14,79
|14,80
|0,06
|
|B. Petrol
|79,11
|79,11
|0,51
|