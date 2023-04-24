***ATAGY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
24.04.2023 14:32
***ATAGY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler ATAGY
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Ata Holding A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1140455
BIST
15:135.046
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 33,61
|Açılış
|: 5.023
|
|Önceki Kapanış
|: 5.012
|
5.076
En Düşük
5.023
15:1319,4080
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0073
|Açılış
|: 20,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4650
|
19,4527
En Düşük
19,3833
15:1321,3703
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,1240
|Açılış
|: 22,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 22,4000
|
21,4503
En Düşük
21,2787
15:131.237,04
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,68
|Açılış
|: 1.237,04
|
|Önceki Kapanış
|: 1.237,71
|
1.240,37
En Düşük
1.232,91
BIST En Aktif Hisseler15:13
|IHAAS
|143,30
|13.988.468
|% 9,98
|
|KOPOL
|41,24
|1.493.546.082
|% 9,97
|
|KAREL
|18,31
|25.849.274
|% 9,97
|
|FENER
|56,35
|58.062.646
|% 9,95
|
|SKTAS
|4,48
|62.960.030
|% 9,80
|
|IMASM
|41,70
|160.641.726
|% -9,97
|
|GSRAY
|8,80
|275.509.689
|% -6,18
|
|QNBFL
|82,20
|81.136
|% -5,73
|
|MEPET
|4,80
|56.596.392
|% -5,70
|
|AVGYO
|3,26
|15.531.667
|% -5,51
|
|THYAO
|135,80
|2.058.630.702
|% 1,34
|
|KOPOL
|41,24
|1.493.546.082
|% 9,97
|
|CVKMD
|164,10
|1.372.019.608
|% 7,89
|
|EREGL
|34,30
|1.347.560.177
|% -0,46
|
|KOZAL
|22,56
|1.037.318.356
|% -0,70
|
|EKGYO
|6,67
|519.500.356
|% -0,74
|
|ISCTR
|11,91
|820.460.599
|% 0,42
|
|YKBNK
|10,22
|661.419.740
|% 0,49
|
|AKBNK
|17,81
|1.032.552.591
|% 0,62
|
|KOZAL
|22,56
|1.037.318.356
|% -0,70
|
|15:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4009
|19,4080
|% 0,04
|
|Euro
|21,3626
|21,3703
|% 0,58
|
|Sterlin
|24,0600
|24,1807
|% -0,01
|
|Frank
|21,7003
|21,8310
|% 0,17
|
|Riyal
|5,1587
|5,1845
|% 0,03
|
|15:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.983
|1.983
|-0,73
|
|Altın Gr.
|1.237
|1.237
|-0,37
|
|Cumhuriyet
|8.912
|9.047
|-33,00
|
|Tam
|8.950
|9.084
|-56,00
|
|Yarım
|4.371
|4.441
|-24,00
|
|Çeyrek
|2.186
|2.234
|-12,00
|
|Gümüş.Ons
|25,06
|25,08
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|15,64
|15,65
|-0,01
|
|B. Petrol
|81,36
|81,36
|-0,10
|
Seans Raporu
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