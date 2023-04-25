***ATAGY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
25.04.2023 10:08
***ATAGY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler ATAGY
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Ata Holding A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1140636
BIST
14:365.000
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -22,79
|Açılış
|: 5.034
|
|Önceki Kapanış
|: 5.023
|
5.042
En Düşük
4.984
14:3619,4244
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0210
|Açılış
|: 20,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4250
|
19,4563
En Düşük
19,3659
14:3621,4153
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0179
|Açılış
|: 22,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 22,4200
|
21,4914
En Düşük
21,3660
14:361.236,18
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -4,84
|Açılış
|: 1.236,64
|
|Önceki Kapanış
|: 1.241,03
|
1.249,16
En Düşük
1.236,25
BIST En Aktif Hisseler14:34
|CMBTN
|537,90
|40.750.858
|% 10,00
|
|OSMEN
|67,10
|13.614.499
|% 10,00
|
|UFUK
|58,45
|6.623.581
|% 9,97
|
|ISDMR
|33,10
|480.916.616
|% 9,97
|
|KRGYO
|19,30
|11.045.868
|% 9,97
|
|IMASM
|37,54
|316.446.287
|% -9,98
|
|BRSAN
|141,30
|430.189.371
|% -8,54
|
|EMKEL
|7,54
|70.985.739
|% -8,50
|
|FENER
|52,00
|248.009.743
|% -7,72
|
|LIDER
|92,10
|29.188.381
|% -6,54
|
|EREGL
|34,94
|3.691.648.842
|% 2,40
|
|KRDMD
|17,52
|1.906.184.835
|% 1,62
|
|THYAO
|136,70
|1.825.888.474
|% 0,29
|
|KOPOL
|44,48
|1.572.912.659
|% 7,86
|
|KOZAL
|21,98
|1.497.908.124
|% -0,63
|
|KRDMD
|17,52
|1.906.184.835
|% 1,62
|
|EREGL
|34,94
|3.691.648.842
|% 2,40
|
|EKGYO
|6,65
|596.963.614
|% -0,15
|
|IHYAY
|0,99
|82.128.877
|% 5,32
|
|KOZAL
|21,98
|1.497.908.124
|% -0,63
|
|14:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4204
|19,4247
|% 0,11
|
|Euro
|21,4012
|21,4084
|% 0,05
|
|Sterlin
|24,0898
|24,2106
|% -0,26
|
|Frank
|21,7741
|21,9053
|% 0,00
|
|Riyal
|5,1621
|5,1880
|% 0,08
|
|14:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.979
|1.979
|-10,01
|
|Altın Gr.
|1.237
|1.238
|-3,35
|
|Cumhuriyet
|8.978
|9.114
|33,00
|
|Tam
|9.038
|9.164
|-28,00
|
|Yarım
|4.414
|4.480
|-14,00
|
|Çeyrek
|2.207
|2.254
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|24,53
|24,56
|-0,62
|
|Gümüş Gr.
|15,45
|15,47
|-0,24
|
|B. Petrol
|82,05
|82,05
|-0,49
|