***ATAKP*** ATAKEY PATATES GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***ATAKP*** ATAKEY PATATES GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi04.12.2023-29.12.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıGüney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali MüşavirlikHangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01.01.2023-31.12.2023Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi29.12.2023Tescil Tarihi24.01.2024Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su24.01.2023 ve 11007AçıklamalarŞirketimizin Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri gereğince 2023 yılı hesap dönemindeki Şirket finansal raporlarının bağımsız denetime tabi tutulması ve ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere "Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş." nin seçilmesine ilişkin genel kurul kararı İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 24.01.2024 tarihinde tescil edilmiş ve 24.01.2024 tarih 11007 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayınlanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1242816BIST