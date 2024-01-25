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***ATAKP*** ATAKEY PATATES GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

25.01.2024 18:05
***ATAKP*** ATAKEY PATATES GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi


***ATAKP*** ATAKEY PATATES GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )

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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
04.12.2023-29.12.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2023-31.12.2023
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
29.12.2023
Tescil Tarihi
24.01.2024
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
24.01.2023 ve 11007
Açıklamalar

Şirketimizin Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri gereğince 2023 yılı hesap dönemindeki Şirket finansal raporlarının bağımsız denetime tabi tutulması ve ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere "Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş." nin seçilmesine ilişkin genel kurul kararı İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 24.01.2024 tarihinde tescil edilmiş ve 24.01.2024 tarih 11007 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayınlanmıştır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1242816


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