***ATAKP*** ATAKEY PATATES GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
23.08.2023 18:57
***ATAKP*** ATAKEY PATATES GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
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Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirket'imizin çıkarılmış sermayesinin halka arz dolayısıyla 117.600.000.-TL'den 138.768.000.-TL'ye artırılmış olması sebebiyle Şirket'imiz Yönetim Kurulu'nun 03/08/2023 tarihli kararı ile esas sözleşmenin "Sermaye" başlıklı 6. maddesi tadil edilerek, esas sözleşme değişikliğinin onayı için Sermaye Piyasası Kurulu'na ("Kurul") başvuru yapılmıştır. İlgili başvurumuz Kurul'un 22/08/2023 tarih ve E-29833736-105.01.01.01-41204 sayılı yazısı ile onaylanmıştır. Söz konusu onay yazısı 23/08/2023 tarihinde tebliğ alınmış olup Kurul tarafından onaylı tadil metni ekte yer almaktadır.
Şirket'imiz Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinin işbu açıklamaya ekli yeni şekliyle Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde tescil edilmesi üzerine, Şirket'imiz tescil ve ilan işlemlerinin tamamlandığı hususunu da Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda duyuracaktır.
Pay sahiplerine ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1188811
BIST
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17:147.637
En Düşük
|Değişim
|: 0,46%
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|: 7.648
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|: 26,3500
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
1.554,21
BIST En Aktif Hisseler17:12
|GARAN
|54,45
|6.566.619.507
|% 10,00
|
|ONCSM
|202,40
|127.350.422
|% 10,00
|
|DOKTA
|74,80
|29.816.252
|% 10,00
|
|SNPAM
|22,00
|2.618.176
|% 10,00
|
|QNBFL
|312,70
|3.919.382
|% 9,99
|
|DOAS
|291,80
|2.515.231.398
|% -11,04
|
|KAYSE
|48,60
|2.224.010.143
|% -10,00
|
|PCILT
|31,32
|336.914.513
|% -10,00
|
|ADEL
|677,90
|347.005.528
|% -10,00
|
|EYGYO
|27,72
|209.934.249
|% -10,00
|
|YKBNK
|16,86
|13.967.357.050
|% 9,48
|
|ISCTR
|18,13
|13.033.205.634
|% 7,98
|
|THYAO
|237,10
|12.225.806.426
|% -1,08
|
|AKBNK
|30,20
|11.022.393.942
|% 9,18
|
|KLSER
|115,60
|10.371.075.435
|% -9,26
|
|YKBNK
|16,86
|13.967.357.050
|% 9,48
|
|ISCTR
|18,13
|13.033.205.634
|% 7,98
|
|EKGYO
|8,60
|4.997.158.649
|% -4,23
|
|SKBNK
|4,15
|2.083.944.347
|% 5,60
|
|AKBNK
|30,20
|11.022.393.942
|% 9,18
|
|17:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|25,6685
|25,7439
|% -5,32
|
|Euro
|27,8279
|27,9976
|% -5,18
|
|Sterlin
|32,4496
|32,6123
|% -5,88
|
|Frank
|29,0990
|29,2743
|% -5,65
|
|Riyal
|6,8462
|6,8806
|% -5,24
|
|17:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.919
|1.919
|3,47
|
|Altın Gr.
|1.588
|1.589
|-85,60
|
|Cumhuriyet
|11.104
|11.271
|-404,00
|
|Tam
|10.764
|11.053
|-311,00
|
|Yarım
|5.399
|5.548
|-151,00
|
|Çeyrek
|2.691
|2.774
|-76,00
|
|Gümüş.Ons
|24,28
|24,31
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|20,07
|20,11
|-1,16
|
|B. Petrol
|82,83
|82,83
|-0,38
|
Seans Raporu
17:12
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Yüzde 10.00 oranında artışla 202.40 lira fiyatla işlem gören hissede 646, 780 adet işlem
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17:26XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 35, 4 artarak (% 0.53 ) 6, 733
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17:26
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KENT, OFSYM, PARSN, DOKTA, TBORG, TURSG, BYDNR, TATEN, ONCSM, GARAN
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17:26
Tabandan işlem gören hisse senetleri : KAYSE, PCILT, EGPRO, OZRDN, RTALB, ASGYO, EYGYO, GRSEL, FZLGY, EGEPO
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17:26
ZRGYO, QNBFB, ULKER değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında