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***ATAKP*** ATAKEY PATATES GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili

12.09.2023 21:19
***ATAKP*** ATAKEY PATATES GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili


***ATAKP*** ATAKEY PATATES GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )

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Esas Sözleşme Tadili

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

       Şirket'imizin çıkarılmış sermayesinin halka arz dolayısıyla 117.600.000.-TL'den 138.768.000.-TL'ye artırılmış olması sebebiyle Şirket'imiz Yönetim Kurulu'nun 03/08/2023 tarihli kararı ile esas sözleşmenin "Sermaye" başlıklı 6. maddesi tadil edilerek, esas sözleşme değişikliğinin onayı için Sermaye Piyasası Kurulu'na ("Kurul") başvuru yapılmıştır. İlgili başvurumuz Kurul'un 22/08/2023 tarih ve E-29833736-105.01.01.01-41204 sayılı yazısı ile onaylanmıştır.
Kurul'un izin yazısına istinaden gerçekleştirilen Şirket esas sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinin tadili İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nce 11.09.2023 tarihinde tescil edilmiş olup, 11.09.2023 tarihli ve 10911 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmiştir.
 
Pay sahiplerine ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1194293


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