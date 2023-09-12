***ATAKP*** ATAKEY PATATES GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***ATAKP*** ATAKEY PATATES GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirket'imizin çıkarılmış sermayesinin halka arz dolayısıyla 117.600.000.-TL'den 138.768.000.-TL'ye artırılmış olması sebebiyle Şirket'imiz Yönetim Kurulu'nun 03/08/2023 tarihli kararı ile esas sözleşmenin "Sermaye" başlıklı 6. maddesi tadil edilerek, esas sözleşme değişikliğinin onayı için Sermaye Piyasası Kurulu'na ("Kurul") başvuru yapılmıştır. İlgili başvurumuz Kurul'un 22/08/2023 tarih ve E-29833736-105.01.01.01-41204 sayılı yazısı ile onaylanmıştır.Kurul'un izin yazısına istinaden gerçekleştirilen Şirket esas sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinin tadili İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nce 11.09.2023 tarihinde tescil edilmiş olup, 11.09.2023 tarihli ve 10911 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmiştir.Pay sahiplerine ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1194293BIST