***ATAKP*** ATAKEY PATATES GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
12.09.2023 21:19
***ATAKP*** ATAKEY PATATES GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
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Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirket'imizin çıkarılmış sermayesinin halka arz dolayısıyla 117.600.000.-TL'den 138.768.000.-TL'ye artırılmış olması sebebiyle Şirket'imiz Yönetim Kurulu'nun 03/08/2023 tarihli kararı ile esas sözleşmenin "Sermaye" başlıklı 6. maddesi tadil edilerek, esas sözleşme değişikliğinin onayı için Sermaye Piyasası Kurulu'na ("Kurul") başvuru yapılmıştır. İlgili başvurumuz Kurul'un 22/08/2023 tarih ve E-29833736-105.01.01.01-41204 sayılı yazısı ile onaylanmıştır.
Kurul'un izin yazısına istinaden gerçekleştirilen Şirket esas sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinin tadili İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nce 11.09.2023 tarihinde tescil edilmiş olup, 11.09.2023 tarihli ve 10911 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmiştir.
Pay sahiplerine ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1194293
BIST
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18:058.160
En Düşük
|Değişim
|: 0,16%
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|Açılış
|: 8.175
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|Önceki Kapanış
|: 8.146
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8.081
En Yüksek
8.276
18:0526,9229
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0566
|Açılış
|: 26,9450
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|Önceki Kapanış
|: 26,8650
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26,9499
En Düşük
26,4343
18:0528,9140
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0129
|Açılış
|: 28,8800
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|Önceki Kapanış
|: 28,8200
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29,2191
En Düşük
28,3974
18:051.654,23
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -6,09
|Açılış
|: 1.654,23
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|Önceki Kapanış
|: 1.660,32
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1.665,56
En Düşük
1.626,98
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ALFAS
|150,70
|1.194.162.996
|% 10,00
|
|METUR
|10,34
|135.764.154
|% 10,00
|
|ORCAY
|11,88
|151.936.786
|% 10,00
|
|ALCAR
|794,30
|67.026.549
|% 10,00
|
|ASUZU
|257,40
|115.434.376
|% 10,00
|
|KZGYO
|43,92
|2.612.800.364
|% -10,00
|
|TATEN
|65,35
|563.607.619
|% -9,99
|
|SNPAM
|41,26
|14.276.088
|% -9,99
|
|ULAS
|18,47
|9.714.038
|% -9,99
|
|SKBNK
|5,23
|1.870.521.043
|% -9,67
|
|THYAO
|236,00
|8.282.209.001
|% 0,64
|
|KOZAL
|31,60
|6.727.178.849
|% -3,66
|
|ENKAI
|38,18
|5.961.647.167
|% 9,97
|
|ASTOR
|140,60
|5.705.645.225
|% 1,15
|
|ISCTR
|22,22
|5.570.805.328
|% -2,54
|
|ZOREN
|4,92
|2.095.739.747
|% -2,96
|
|SKBNK
|5,23
|1.870.521.043
|% -9,67
|
|EKGYO
|8,87
|2.842.407.739
|% -1,77
|
|YKBNK
|16,19
|4.325.417.699
|% -0,49
|
|ISCTR
|22,22
|5.570.805.328
|% -2,54
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,8630
|26,9229
|% 0,21
|
|Euro
|28,7907
|28,9140
|% 0,04
|
|Sterlin
|33,4755
|33,6434
|% -0,07
|
|Frank
|30,0355
|30,2164
|% 0,01
|
|Riyal
|7,1465
|7,1823
|% 0,09
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.913
|1.913
|-9,24
|
|Altın Gr.
|1.653
|1.654
|-6,61
|
|Cumhuriyet
|11.262
|11.433
|-43,00
|
|Tam
|11.025
|11.135
|-18,00
|
|Yarım
|5.529
|5.591
|-9,00
|
|Çeyrek
|2.756
|2.795
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|23,04
|23,06
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|19,93
|19,94
|-0,00
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|B. Petrol
|92,23
|92,23
|1,58
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Seans Raporu
18:05
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17:59XU100
Endeks 8, 169 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 28 üstünde . İşlem hacmi 135, 816.00 milyon TL de
-
17:57TKFEN
Yüzde 8.79 oranında artışla 52.85 lira fiyatla işlem gören hissede 19, 069, 925 adet işlem
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17:54
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KOZAA, AKBNK, ISCTR
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17:54XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 23, 56 artarak (% 0.33 ) 7, 153
-
17:54
Tavandan işlem gören hisse senedleri : LINK, ALFAS, QNBFB, ASUZU, NUHCM, METUR, KENT, GLCVY, ISBTR, COSMO