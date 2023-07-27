***ATAKP*** ATAKEY PATATES GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme









***ATAKP*** ATAKEY PATATES GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas SözleşmeYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalarŞirketimiz Esas Sözleşmesi ektedir.Bildirim İçeriğiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiMadde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG NoEsas Sözleşme 13/04/2023 18/04/2023 10814http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1175890BIST