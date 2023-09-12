***ATAKP*** ATAKEY PATATES GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme









***ATAKP*** ATAKEY PATATES GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas SözleşmeYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalarŞirket'imiz Esas Sözleşme'sinin güncel hali ektedir.Bildirim İçeriğiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiMadde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No6 11/09/2023 11/09/2023 10911http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1194294BIST