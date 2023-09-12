***ATAKP*** ATAKEY PATATES GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme
12.09.2023 21:56
***ATAKP*** ATAKEY PATATES GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklamalar
Şirket'imiz Esas Sözleşme'sinin güncel hali ektedir.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
6 11/09/2023 11/09/2023 10911
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1194294
BIST
'
18:058.160
En Düşük
|Değişim
|: 0,16%
|| 13,41
|Açılış
|: 8.175
|
|Önceki Kapanış
|: 8.146
|
8.081
En Yüksek
8.276
18:0526,9229
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0566
|Açılış
|: 26,9450
|
|Önceki Kapanış
|: 26,8650
|
26,9499
En Düşük
26,4343
18:0528,9140
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0129
|Açılış
|: 28,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8200
|
29,2191
En Düşük
28,3974
18:051.654,23
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -6,09
|Açılış
|: 1.654,23
|
|Önceki Kapanış
|: 1.660,32
|
1.665,56
En Düşük
1.626,98
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ALFAS
|150,70
|1.194.162.996
|% 10,00
|
|METUR
|10,34
|135.764.154
|% 10,00
|
|ORCAY
|11,88
|151.936.786
|% 10,00
|
|ALCAR
|794,30
|67.026.549
|% 10,00
|
|ASUZU
|257,40
|115.434.376
|% 10,00
|
|KZGYO
|43,92
|2.612.800.364
|% -10,00
|
|TATEN
|65,35
|563.607.619
|% -9,99
|
|SNPAM
|41,26
|14.276.088
|% -9,99
|
|ULAS
|18,47
|9.714.038
|% -9,99
|
|SKBNK
|5,23
|1.870.521.043
|% -9,67
|
|THYAO
|236,00
|8.282.209.001
|% 0,64
|
|KOZAL
|31,60
|6.727.178.849
|% -3,66
|
|ENKAI
|38,18
|5.961.647.167
|% 9,97
|
|ASTOR
|140,60
|5.705.645.225
|% 1,15
|
|ISCTR
|22,22
|5.570.805.328
|% -2,54
|
|ZOREN
|4,92
|2.095.739.747
|% -2,96
|
|SKBNK
|5,23
|1.870.521.043
|% -9,67
|
|EKGYO
|8,87
|2.842.407.739
|% -1,77
|
|YKBNK
|16,19
|4.325.417.699
|% -0,49
|
|ISCTR
|22,22
|5.570.805.328
|% -2,54
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,8630
|26,9229
|% 0,21
|
|Euro
|28,7907
|28,9140
|% 0,04
|
|Sterlin
|33,4755
|33,6434
|% -0,07
|
|Frank
|30,0355
|30,2164
|% 0,01
|
|Riyal
|7,1465
|7,1823
|% 0,09
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.913
|1.913
|-9,24
|
|Altın Gr.
|1.653
|1.654
|-6,61
|
|Cumhuriyet
|11.262
|11.433
|-43,00
|
|Tam
|11.025
|11.135
|-18,00
|
|Yarım
|5.529
|5.591
|-9,00
|
|Çeyrek
|2.756
|2.795
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|23,04
|23,06
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|19,93
|19,94
|-0,00
|
|B. Petrol
|92,23
|92,23
|1,58
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU100
Endeks 8, 169 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 28 üstünde . İşlem hacmi 135, 816.00 milyon TL de
-
17:57TKFEN
Yüzde 8.79 oranında artışla 52.85 lira fiyatla işlem gören hissede 19, 069, 925 adet işlem
-
17:54
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KOZAA, AKBNK, ISCTR
-
17:54XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 23, 56 artarak (% 0.33 ) 7, 153
-
17:54
Tavandan işlem gören hisse senedleri : LINK, ALFAS, QNBFB, ASUZU, NUHCM, METUR, KENT, GLCVY, ISBTR, COSMO