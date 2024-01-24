***ATAKP*** ATAKEY PATATES GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ATAKP*** ATAKEY PATATES GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Kararının TesciliYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2022Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2022Karar Tarihi 04.12.2023Genel Kurul Tarihi 29.12.2023Genel Kurul Saati 10:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 28.12.2023Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe BEŞİKTAŞAdres Gayrettepe, Yıldız Posta Cd. No:50 Dedeman İstanbul Hotel Pınar - 1 Toplantı SalonuGündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması hususunda müzakere ve karar alınması,2 - 2022 faaliyet yılına ilişkin yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması, müzakeresi ve onaya sunulması,3 - 2022 faaliyet yılına ilişkin bağımsız denetim raporunun okunması ve müzakeresi,4 - Şirketin 2022 faaliyet yılına ilişkin finansal tablolarının okunması, müzakere edilmesi ve onaya sunulması,5 - Yönetim Kurulu'nun 2022 hesap dönemlerine ilişkin, kar dağıtımı hakkındaki önerisinin görüşülerek karara bağlanması,6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2022 faaliyet dönemine ilişkin faaliyetlerinden dolayı ibra olunması hususunun müzakere edilerek karar alınması,7 - Kurumsal Yönetim Tebliği'ne uyumun sağlanması amacıyla yeni Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi hususunda müzakere ve karar alınması,8 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) uyarınca Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticiler için ücretlendirme esaslarına ilişkin "Ücret Politikası" hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,9 - Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,10 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) uyarınca Şirket'in "Kar Dağıtım Politikası"nın görüşülerek pay sahiplerinin onayına sunulması,11 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) uyarınca Şirket'in "Bağış ve Yardımlara İlişkin Politikası" nın görüşülerek pay sahiplerinin onayına sunulması,12 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesinin müzakeresi ve karar verilmesi,13 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2023 Hesap Dönemi için Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçimi hususunda müzakere ve karar alınması,14 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Şirketin 2022 yılı içerisinde yapmış olduğu bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2023 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır bağış üst sınırının tespit edilerek karara bağlanması,15 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2022 yılında Şirketin 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,16 - Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 nolu ilkesi kapsamında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,17 - 2022 Hesap Dönemine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,18 - Dilek, temenniler ve kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Atakey Genel Kurul Toplantı Daveti.pdf - İlan MetniEK: 2 Atakey Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları Şirketimizin bugün gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda alınan kararları içeren Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ekte sunulmuştur.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüGenel Kurul Kararları TesciliGenel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? EvetTescil Tarihi 24.01.2024Genel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 TUTANAK.pdf - TutanakEK: 2 HAZİRUN.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEk AçıklamalarŞirketimizin 2022 faaliyet yılına ilişkin, 29.12.2023 tarihinde gerçekleştirilen olağan genel kurul toplantısında alınan kararlar 24.01.2024 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil edilmiş olup 24.01.2024 tarih ve 11007 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir.Kamuoyunun bilgisine sunarız.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1242628BIST