***ATAKP*** ATAKEY PATATES GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Dağıtım Politikası









***ATAKP*** ATAKEY PATATES GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Dağıtım Politikası )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKar Dağıtım PolitikasıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 29.12.2023 tarihinde gerçekleşen Genel Kurul toplantısında onaylanan "Kâr Dağıtım Politikası" ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1232739BIST