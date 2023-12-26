***ATAKP*** ATAKEY PATATES GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***ATAKP*** ATAKEY PATATES GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarJCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. 2023 yılı derecelendirme çalışmasında ŞirketimizinUzun Vadeli Ulusal Kredi Notu'nu ‘BBB+ (tr)' seviyesinden "Yüksek Kredi Kalitesine Sahip, Yatırım Yapılabilir" kategoride değerlendirerek, ‘A- (tr)' derecesine yükseltmiş ve Stabil görünümünü korumuştur. Kısa Vadeli Ulusal Kredi Notu ‘J2 (tr)' ve Stabil görünümü korunmuştur. Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para ve Uzun Vadeli Uluslararası Yerel Para Kredi Notları ‘BB' / Negatif görünüm teyit edilmiştir.Ayrıntılı bilgilere ekteki PDF dosyasından ulaşabilirsiniz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1229419BIST