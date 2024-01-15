***ATAKP*** ATAKEY PATATES GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ATAKP*** ATAKEY PATATES GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar2024 yılı ihracat projeksiyonlarımızın netleşmemesi nedeniyle Halka arz dönemi Fiyat Tespit Raporumuzda ihracat gelirleri dahil edilmemişti. Güncel gelişmeler ışığında şirketimiz, yurtdışı satış faaliyetleri kapsamında 2024 yılının ilk dondurulmuş patates sevkiyatını 551 Ton olarak gerçekleştirmiştir. Küresel koşullar ve yasal düzenlemeler paralelinde oluşturduğumuz 2024 yılı ihracat hedeflerimiz 2 döneme ayrılmıştır:1. Yılın ilk 4 ayı, Nisan 2024 sonuna kadar 5500 ton üzerinde ihracat hedeflemekteyiz.2. Mayıs - Aralık 2024 dönemi için yasal düzenelemler ve talep dinamikleri doğrultusunda hedef ihracat miktarı belirlenecektir.Fiyat Tespit Raporu'nda belirtildiği üzere, HSR Çin, Üçüncü Taraflar, Fasdat ve diğer satışlarımızdan oluşan toplam satış projeksiyonlarımıza yönelik önemli etkilerin meydana gelmesi durumunda, bu gelişmeler ayrıca kamuoyuna duyurulacaktır.Kamuoyu bilgilerine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1240547BIST