***ATAKP*** ATAKEY PATATES GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ATAKP*** ATAKEY PATATES GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuzun 16 Ocak 2024 tarihli kararında oy birliği ile karar verilen Afyonkarahisar ili Susuz beldesindeki fabrikamızda, ürün portföyünü ve kapasitesini genişletmek amacıyla kaplamalı ürünlerin üretileceği yeni bir üretim hattı için "Kaplamalı Ürünler Üretim Binası ve Ham Soğan Deposu inşası ve gerekli makine teçhizat yatırımları' na T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından aşağıda yer alan destek unsurları kapsamında yatırım teşviki tesis edilmiştir.Yatırım Teşviki Destek UnsurlarıSigorta Primi İşveren Hissesi Vergi İndirimi Gümrük Vergisi Muafiyeti KDV İstisnası Faiz DesteğiSöz konusu yatırım toplam yıllık üretim kapasitesi 10.000 ton, fonlama tutarı %50 öz kaynak %50 kredi kullanımı olacak şekilde planlanmıştır.Öz kaynak payı, halka arz sürecimizdeki Fon kullanım yerine ilişkin raporda belirttiğimiz üzere Sermaye artışından elde edilen fondan tahsis edilecektir.Kamuoyu bilgilerine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1240956BIST