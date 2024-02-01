***ATAKP*** ATAKEY PATATES GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ATAKP*** ATAKEY PATATES GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz tarafından, TEK GIDA-İŞ Sendikası'nın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan almış olduğu yetki yazısının iptaline ilişkin açılan dava, Yargıtay kararı ile sona ermiş olup, sendikanın yetki belgesi kesinleşmiştir. İlgili Yargıtay kararı Şirketimize bugün tebliğ edilmiştir. Toplu iş sözleşmesi görüşmelerine ilişkin ileride meydana gelecek olan gelişmelerle alakalı olarak Kamuoyuna bilgi verilecektir.Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1246264BIST