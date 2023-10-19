***ATAKP*** ATAKEY PATATES GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***ATAKP*** ATAKEY PATATES GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim Bilgileriİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon FaksEmirhan Cad. No:109 Kat:11 Balmumcu/Beşiktaş/İstanbul 212 259 66 88 212 259 91 08Sakarya Mah. Ankara Cad. No:6 Susuz / Afyonkarahisar 272 223 54 55 - 60 272 223 52 82Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoAhmet Özgül Genel Müdür Yardımcısı 272 223 54 55 - 60 yatirimciiliskileri@atakey.com.trHakan Çellik Fabrika Müdürü 272 223 54 55 - 60 yatirimciiliskileri@atakey.com.trhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1207681BIST