***ATAKP*** ATAKEY PATATES GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
19.10.2023 13:55
***ATAKP*** ATAKEY PATATES GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Faks
Emirhan Cad. No:109 Kat:11 Balmumcu/Beşiktaş/İstanbul 212 259 66 88 212 259 91 08
Sakarya Mah. Ankara Cad. No:6 Susuz / Afyonkarahisar 272 223 54 55 - 60 272 223 52 82
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Ahmet Özgül Genel Müdür Yardımcısı 272 223 54 55 - 60 yatirimciiliskileri@atakey.com.tr
Hakan Çellik Fabrika Müdürü 272 223 54 55 - 60 yatirimciiliskileri@atakey.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1207681
BIST
'
16:047.847
En Düşük
|Değişim
|: 0,06%
|| 4,56
|Açılış
|: 7.868
|
|Önceki Kapanış
|: 7.843
|
7.832
En Yüksek
7.971
16:0427,9966
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0032
|Açılış
|: 28,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,1400
|
28,5091
En Düşük
27,8961
16:0429,6987
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,1761
|Açılış
|: 29,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,7000
|
30,0718
En Düşük
29,4688
16:041.757,97
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 6,04
|Açılış
|: 1.757,97
|
|Önceki Kapanış
|: 1.751,93
|
1.787,74
En Düşük
1.748,30
BIST En Aktif Hisseler16:02
|MEKAG
|44,24
|4.983.459
|% 10,00
|
|RAYSG
|100,10
|32.983.767
|% 10,00
|
|OSMEN
|242,00
|14.682.382
|% 10,00
|
|COSMO
|165,00
|41.113.993
|% 10,00
|
|GRSEL
|68,75
|103.995.618
|% 10,00
|
|AYCES
|540,10
|90.036.158
|% -10,00
|
|QNBFL
|1.051,40
|8.421.714
|% -10,00
|
|SNKRN
|35,10
|3.157.335
|% -7,63
|
|BMSCH
|19,20
|137.486.083
|% -7,25
|
|ENSRI
|34,82
|165.720.197
|% -7,05
|
|THYAO
|217,60
|5.710.699.758
|% 0,51
|
|TUPRS
|136,50
|4.184.834.534
|% -3,33
|
|PETKM
|21,44
|2.728.700.267
|% -0,46
|
|BRSAN
|961,90
|2.613.855.425
|% 3,65
|
|YKBNK
|18,64
|2.542.238.349
|% 0,98
|
|EKGYO
|7,32
|1.613.595.159
|% -0,14
|
|ZOREN
|5,89
|971.634.388
|% -0,84
|
|YKBNK
|18,64
|2.542.238.349
|% 0,98
|
|PETKM
|21,44
|2.728.700.267
|% -0,46
|
|ODAS
|11,89
|1.207.191.097
|% 0,00
|
|16:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,9920
|27,9974
|% -0,01
|
|Euro
|29,6810
|29,7007
|% 0,60
|
|Sterlin
|33,8990
|34,0690
|% 0,11
|
|Frank
|31,1070
|31,2944
|% 0,37
|
|Riyal
|7,4411
|7,4784
|% 0,07
|
|16:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.954
|1.954
|6,57
|
|Altın Gr.
|1.760
|1.760
|7,96
|
|Cumhuriyet
|12.124
|12.307
|-37,00
|
|Tam
|11.883
|11.960
|-35,00
|
|Yarım
|5.960
|6.005
|-16,00
|
|Çeyrek
|2.971
|3.002
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|22,86
|22,89
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|20,57
|20,59
|0,03
|
|B. Petrol
|90,75
|90,75
|-0,75
|
Seans Raporu
16:02
daha fazla
-
16:18TUPRS
Yüzde -3.33 oranında düşüşle 136.50 lira fiyatla işlem gören hissede 30, 360, 577 adet işlem
-
16:17SUMAS
Yüzde 9.91 oranında artışla 269.60 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 519 adet işlem
-
16:16XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -19, 96 kaybederek (% -0.24 ) 8, 182
-
16:16XU100
Endeks 7, 841 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 02 altında . İşlem hacmi 70, 779.00 milyon TL de
-
16:16UNLU
Yüzde -4.33 oranında düşüşle 22.96 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 481, 688 adet işlem