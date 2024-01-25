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***ATAKP*** ATAKEY PATATES GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

25.01.2024 14:01
***ATAKP*** ATAKEY PATATES GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***ATAKP*** ATAKEY PATATES GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
ERHAN KURDOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını 04.04.2023 Yönetim Kurulu Başkanı - TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş., - Reklam Üssü Reklam Ajansı Prodüksiyon Danışmanlık Organizasyon Sanayi Ve Dış Ticaret A.Ş., - Fasdat Gıda Dağıtım Sanayi Ve Ticaret A.Ş., - Ekur Et Entegre Sanayi Ve Ticaret A.Ş., - Ekmek Unlu Gıda Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi, - TFI Tab Gıda - Mes Mutfak Ekip. San ve Serv. Hizm. Tic. A.Ş - Ata Portföy Yönetimi A.Ş. - Işık Ata Turizm ve Tic.A.Ş. - Ata GYO A.Ş. - Ekur İnşaat San ve Tic. A.Ş. - Ata Holding A.Ş. - Atp Ticari Bilgisayar Ağı ve Elektrik Güç Kaynakları Üretim Pazarlama ve Tic. A.Ş. - Ata Gayrimenkul Geliştirme Yat. A.Ş. - Bedela İnşaat ve Tic A.Ş. - Entegre Harç San A.Ş., - Donna Giyim San. A.Ş., - Seri İnşaat ve Tic. A.Ş., - AtaSancak, - Kurdoğlu İnşaat Tur. Tic. A.Ş, - İzmir Enternasyonel Otelcilik A.Ş. -Ata İnşaat San ve Tic. A.Ş. - Ata Express, - Fasdat Sebze, - Yamata İnşaat Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi - Pangea Foods SPC (Cayman şirketi) - Pangea Foods China Holdings Ltd. (Cayman Şirketi) - Pangea Foods China Intermediate Ltd. (Cayman Şirketi) - TFI Asia Holdings Coöperatief U.A - TFI Asia Holdings B.V. Evet Bağımsız Üye Değil
KORHAN KURDOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili İş Adamı / İş Kadını 04.04.2023 Yönetim Kurulu Başkan Vekili - Ata Holding A.Ş. - Atp Ticari Bilgisayar Ağı ve Elektrik ve Güç Kaynakları Üretim Pazarlama ve Ticaret Anonim Şirketi - Ata Gayrimenul Geliştirme Yatırım ve İnşaat Anonim Şirketi - Entegre Harç Sanayi ve Ticaret A.Ş. -Ata İnşaat San ve Tic. A.Ş. - Ata Express Elektronik İletişim Tanitim Pazarlama Dağitim Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi - Arbeta Turizm Organizasyon Ve Ticaret A.Ş. - Yamata İnşaat Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi - Bedela İnşaat ve Tic A.Ş. - Entegre Harç Sanayi ve Ticaret A.Ş. - Donna Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. - Seri İnşaat ve Tic. A.Ş., - Kurdoğlu İnşaat Turizm Ticaret Anonim Şirketi - İzmir Enternasyonel Otelcilik A.Ş. -Ata İnşaat San ve Tic. A.Ş. - Işık Ata Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi - Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi - TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş., - Reklam Üssü Reklam Ajansı Prodüksiyon Danışmanlık Organizasyon Sanayi Ve Dış Ticaret A.Ş. - Fasdat Gıda Dağıtım Sanayi Ve Ticaret A.Ş. - Ekur Et Entegre Sanayi Ve Ticaret A.Ş. - Ekmek Unlu Gida Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi - TFI Tab Gıda Yatırımları Anonim Şirketi - Fasdat Sebze Doğrama Paketleme Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi - Ekur İnşaat San ve Tic. A.Ş. - Mes Mutfak Ekip. San ve Serv. Hizm. Tic. A.Ş - Pangea Foods SPC (Cayman şirketi) - Pangea Foods China Holdings Ltd. (Cayman Şirketi) - Pangea Foods China Intermediate Ltd. (Cayman Şirketi) - TFI Asia Holdings Coöperatief U.A Evet Bağımsız Üye Değil
ERHAN CANSU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 04.04.2023 Yönetim Kurulu Üyesi Ekmek Unlu Gıda Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi Ekur Et Entegre Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi TFI Tab Gıda Yatırımları Anonim Şirketi Ata Sancak Acıpayam Tarım İşletmesi San. ve Tic. A.Ş. Evet Bağımsız Üye Değil
MUHAMMED FURKAN ÜNAL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetim Kurulunda Kadın Derneği Yönetim Kurulu Üyesi, Tab Gıda Sanayi Ve Ticaret A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Evet 0 - Bağımsız Üye -
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