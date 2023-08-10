***ATAKP*** ATAKEY PATATES GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)
10.08.2023 19:08
***ATAKP*** ATAKEY PATATES GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09.08.2023
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
09/08/2023
Karar Sayısı
2023/22
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
30.06.2023 SPK Mali Sorumluluk Beyanı ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1184062
BIST
'
18:057.442
En Düşük
|Değişim
|: -2,09%
|| -159,15
|Açılış
|: 7.652
|
|Önceki Kapanış
|: 7.601
|
7.398
En Yüksek
7.766
18:0527,0264
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0363
|Açılış
|: 27,0850
|
|Önceki Kapanış
|: 27,1000
|
27,0648
En Düşük
26,4619
18:0529,7179
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0859
|Açılış
|: 29,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,7500
|
29,9427
En Düşük
28,7774
18:051.665,12
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 2,65
|Açılış
|: 1.665,12
|
|Önceki Kapanış
|: 1.662,47
|
1.678,09
En Düşük
1.630,15
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KENT
|248,70
|8.485.147
|% 10,00
|
|TRCAS
|18,70
|360.868.690
|% 10,00
|
|OYLUM
|6,49
|51.710.816
|% 10,00
|
|TETMT
|895,40
|16.016.554
|% 10,00
|
|INVES
|290,40
|213.628.673
|% 10,00
|
|CASA
|99,00
|14.149.836
|% -10,00
|
|ZEDUR
|81,45
|160.591.430
|% -10,00
|
|VKFYO
|33,48
|94.688.154
|% -10,00
|
|YKSLN
|11,34
|76.755.107
|% -10,00
|
|DGGYO
|35,10
|73.294.480
|% -10,00
|
|THYAO
|258,50
|15.098.529.954
|% -0,58
|
|YKBNK
|15,72
|12.865.742.013
|% -2,00
|
|ISCTR
|17,27
|12.462.103.035
|% -2,04
|
|AKBNK
|30,66
|11.418.115.119
|% -0,97
|
|ASTOR
|120,60
|8.076.056.230
|% 2,99
|
|YKBNK
|15,72
|12.865.742.013
|% -2,00
|
|SKBNK
|3,75
|2.713.729.722
|% 9,65
|
|ISCTR
|17,27
|12.462.103.035
|% -2,04
|
|EKGYO
|8,50
|3.323.172.753
|% -6,18
|
|AKBNK
|30,66
|11.418.115.119
|% -0,97
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0215
|27,0277
|% 0,14
|
|Euro
|29,6774
|29,6849
|% 0,18
|
|Sterlin
|34,2247
|34,3963
|% -0,05
|
|Frank
|30,7351
|30,9202
|% 0,24
|
|Riyal
|7,1814
|7,2174
|% 0,08
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.914
|1.915
|0,40
|
|Altın Gr.
|1.666
|1.667
|4,17
|
|Cumhuriyet
|11.381
|11.553
|-33,00
|
|Tam
|11.104
|11.215
|0,00
|
|Yarım
|5.561
|5.634
|1,00
|
|Çeyrek
|2.780
|2.817
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|22,69
|22,73
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|19,78
|19,79
|0,10
|
|B. Petrol
|86,61
|86,61
|-0,94
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59POLTK
Yüzde -5.20 oranında düşüşle 5, 280.20 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 327 adet işlem
-
17:58BNTAS
Yüzde -5.98 oranında düşüşle 6.76 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 845, 180 adet işlem
-
17:57KLGYO
Yüzde -5.83 oranında düşüşle 3.07 lira fiyatla işlem gören hissede 53, 916, 342 adet işlem
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -126, 95 kaybederek (% -1.54 ) 8, 133
-
17:56
BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle ECBYO, YKSLN, DGGYO