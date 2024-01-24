***ATAKP*** ATAKEY PATATES GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***ATAKP*** ATAKEY PATATES GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun bugün tarihli (24.01.2024) toplantısında1. 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) ve anılan Tebliğ'de yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun sair düzenlemelerinde yer alan hükümler kapsamında, Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin kurulmasına,2. Şirketimiz bünyesinde oluşturulmuş olan Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi çalışma esaslarının işbu karar ekinde yer alan şekilde kabul edilmesine,3. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nde (II-17.1) ("Tebliğ") yer alan hükümler çerçevesinde(i) Kurumsal Yönetim Komitesi'nin dört kişiden oluşmasına, aşağıdaki üyelerin ve yatırımcı ilişkileri bölüm yöneticisinin anılan komitede yer almasına ve Kurumsal Yönetim Komitesi'nin Tebliğ'de açıklanan Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi'nin görevlerini de yerine getirmesine,Kurumsal Yönetim Komitesi BaşkanıAyşe Ayşin IŞIKGECEBağımsız Yönetim KuruluÜyesiKurumsal Yönetim Komitesi ÜyesiErhan CANSUYönetim Kurulu ÜyesiKurumsal Yönetim Komitesi ÜyesiM. Furkan ÜNALYönetim Kurulu ÜyesiKurumsal Yönetim Komitesi ÜyesiDerya DAĞLIYatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi(ii) Denetimden Sorumlu Komite'nin iki bağımsız yönetim kurulu üyesinden oluşmasına ve aşağıdaki üyelerin anılan komitede yer almasına,Denetimden Sorumlu Komite BaşkanıHalil Doğan BOLAKBağımsız Yönetim Kurulu ÜyesiDenetimden Sorumlu Komite ÜyesiAyşe Ayşin IŞIKGECEBağımsız Yönetim Kurulu Üyesi(iii) Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin üç üyeden oluşmasına ve aşağıdaki üyelerin anılan komitede yer almasına,Riskin Erken Saptanması Komitesi BaşkanıHalil Doğan BOLAKBağımsız Yönetim KuruluÜyesiRiskin Erken Saptanması Komitesi ÜyesiErhan CANSUYönetim Kurulu ÜyesiRiskin Erken Saptanması Komitesi ÜyesiM. Furkan ÜNALYönetim Kurulu Üyesi4.Yukarıdaki hususların ilgili mevzuat uyarınca kamuya açıklanmasına,Karar verilmiştir.Kamuoyunun bilgisine sunarız.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1242626BIST