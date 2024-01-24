***ATAKP*** ATAKEY PATATES GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
24.01.2024 18:48
***ATAKP*** ATAKEY PATATES GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun bugün tarihli (24.01.2024) toplantısında
1. 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) ve anılan Tebliğ'de yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun sair düzenlemelerinde yer alan hükümler kapsamında, Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin kurulmasına,
2. Şirketimiz bünyesinde oluşturulmuş olan Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi çalışma esaslarının işbu karar ekinde yer alan şekilde kabul edilmesine,
3. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nde (II-17.1) ("Tebliğ") yer alan hükümler çerçevesinde
(i) Kurumsal Yönetim Komitesi'nin dört kişiden oluşmasına, aşağıdaki üyelerin ve yatırımcı ilişkileri bölüm yöneticisinin anılan komitede yer almasına ve Kurumsal Yönetim Komitesi'nin Tebliğ'de açıklanan Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi'nin görevlerini de yerine getirmesine,
Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı
Ayşe Ayşin IŞIKGECE
Bağımsız Yönetim Kurulu
Üyesi
Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
Erhan CANSU
Yönetim Kurulu Üyesi
Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
M. Furkan ÜNAL
Yönetim Kurulu Üyesi
Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
Derya DAĞLI
Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi
(ii) Denetimden Sorumlu Komite'nin iki bağımsız yönetim kurulu üyesinden oluşmasına ve aşağıdaki üyelerin anılan komitede yer almasına,
Denetimden Sorumlu Komite Başkanı
Halil Doğan BOLAK
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Denetimden Sorumlu Komite Üyesi
Ayşe Ayşin IŞIKGECE
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
(iii) Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin üç üyeden oluşmasına ve aşağıdaki üyelerin anılan komitede yer almasına,
Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı
Halil Doğan BOLAK
Bağımsız Yönetim Kurulu
Üyesi
Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi
Erhan CANSU
Yönetim Kurulu Üyesi
Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi
M. Furkan ÜNAL
Yönetim Kurulu Üyesi
4.
Yukarıdaki hususların ilgili mevzuat uyarınca kamuya açıklanmasına,
Karar verilmiştir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1242626
BIST