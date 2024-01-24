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***ATAKP*** ATAKEY PATATES GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri

24.01.2024 18:48
***ATAKP*** ATAKEY PATATES GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri


***ATAKP*** ATAKEY PATATES GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )

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Yönetim Kurulu Komiteleri

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

                                   Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun bugün tarihli (24.01.2024) toplantısında
1.     6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) ve anılan Tebliğ'de yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun sair düzenlemelerinde yer alan hükümler kapsamında, Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin kurulmasına,
2.     Şirketimiz bünyesinde oluşturulmuş olan Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi çalışma esaslarının işbu karar ekinde yer alan şekilde kabul edilmesine,
3.     Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nde (II-17.1) ("Tebliğ") yer alan hükümler çerçevesinde
 
(i) Kurumsal Yönetim Komitesi'nin dört kişiden oluşmasına, aşağıdaki üyelerin ve yatırımcı ilişkileri bölüm yöneticisinin anılan komitede yer almasına ve Kurumsal Yönetim Komitesi'nin Tebliğ'de açıklanan Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi'nin görevlerini de yerine getirmesine,
    Kurumsal  Yönetim Komitesi  Başkanı
    Ayşe Ayşin IŞIKGECE
      Bağımsız  Yönetim Kurulu
Üyesi

    Kurumsal  Yönetim Komitesi  Üyesi
    Erhan CANSU
    Yönetim  Kurulu Üyesi

    Kurumsal  Yönetim Komitesi  Üyesi
    M. Furkan ÜNAL
    Yönetim  Kurulu Üyesi

    Kurumsal  Yönetim Komitesi  Üyesi
    Derya DAĞLI
    Yatırımcı  İlişkileri Bölümü Yöneticisi

 
(ii) Denetimden Sorumlu Komite'nin iki bağımsız yönetim kurulu üyesinden oluşmasına ve aşağıdaki üyelerin anılan komitede yer almasına,
 
    Denetimden  Sorumlu Komite Başkanı
    Halil Doğan BOLAK
    Bağımsız Yönetim  Kurulu Üyesi

    Denetimden  Sorumlu Komite Üyesi
    Ayşe Ayşin IŞIKGECE
    Bağımsız Yönetim  Kurulu Üyesi

 
(iii) Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin üç üyeden oluşmasına ve aşağıdaki üyelerin anılan komitede yer almasına,
 
    Riskin  Erken Saptanması  Komitesi Başkanı
    Halil Doğan BOLAK
      Bağımsız  Yönetim Kurulu
Üyesi

    Riskin  Erken Saptanması Komitesi  Üyesi
        Erhan CANSU
    Yönetim  Kurulu Üyesi

    Riskin  Erken Saptanması Komitesi  Üyesi
    M. Furkan ÜNAL
    Yönetim  Kurulu Üyesi

 
4.    
Yukarıdaki hususların ilgili mevzuat uyarınca kamuya açıklanmasına,
Karar verilmiştir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
Saygılarımızla.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1242626


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