***ATAKP*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik









***ATAKP*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik )İlgili Şirketler [ATAKP]İlgili Fonlar []TürkçeEndeks Şirketlerinde DeğişiklikYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiEndeks Şirketlerinde DeğişiklikAçıklamalarAtakey Patates payları, 27/07/2023 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacağından, söz konusu tarihten itibaren BIST Tüm, BIST Tüm-100, BIST Yıldız, BIST Halka Arz, BIST Katılım Tüm, BIST Sınai ve BIST Gıda İçecek endeksleri kapsamına dahil edilecek olup, endekslerin hesaplanmasında şirketin paylarının sayısı 138.768.000 ve fiili dolaşımdaki pay oranı ise %20 olarak dikkate alınacaktır.Endeks Şirketlerinde DeğişiklikPay Adı Kapsamına Dahil Edildiği Endeks Kapsamından Çıkarıldığı Endeks Geçerlilik TarihiATAKEY PATATES XUTUM 27/07/2023ATAKEY PATATES XTUMY 27/07/2023ATAKEY PATATES XYLDZ 27/07/2023ATAKEY PATATES XHARZ 27/07/2023ATAKEY PATATES XKTUM 27/07/2023ATAKEY PATATES XUSIN 27/07/2023ATAKEY PATATES XGIDA 27/07/2023http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1175454BIST