***ATAKP*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik
26.07.2023 17:36
***ATAKP*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik )
İlgili Şirketler [ATAKP]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Endeks Şirketlerinde Değişiklik
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Endeks Şirketlerinde Değişiklik
Açıklamalar
Atakey Patates payları, 27/07/2023 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacağından, söz konusu tarihten itibaren BIST Tüm, BIST Tüm-100, BIST Yıldız, BIST Halka Arz, BIST Katılım Tüm, BIST Sınai ve BIST Gıda İçecek endeksleri kapsamına dahil edilecek olup, endekslerin hesaplanmasında şirketin paylarının sayısı 138.768.000 ve fiili dolaşımdaki pay oranı ise %20 olarak dikkate alınacaktır.
Endeks Şirketlerinde Değişiklik
Pay Adı Kapsamına Dahil Edildiği Endeks Kapsamından Çıkarıldığı Endeks Geçerlilik Tarihi
ATAKEY PATATES XUTUM 27/07/2023
ATAKEY PATATES XTUMY 27/07/2023
ATAKEY PATATES XYLDZ 27/07/2023
ATAKEY PATATES XHARZ 27/07/2023
ATAKEY PATATES XKTUM 27/07/2023
ATAKEY PATATES XUSIN 27/07/2023
ATAKEY PATATES XGIDA 27/07/2023
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1175454
BIST