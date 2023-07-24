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***ATAKP*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Payların İşlem Görmeye Başlaması

24.07.2023 18:02
***ATAKP*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Payların İşlem Görmeye Başlaması


***ATAKP*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Payların İşlem Görmeye Başlaması )

İlgili Şirketler [ATAKP]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Payların İşlem Görmeye Başlaması

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği

Borsa Karar Tarihi
24/07/2023
Payları İşlem Görecek Şirket'in Unvanı
Atakey Patates Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.
İşlem Görecek Payların Nominal Tutarı (TL)
28.224.000
Baz Fiyat (TL)
39,5
İşlem Göreceği Pazar
Yıldız Pazar
Uygulanacak Maksimum Emir Değeri (TL)
1.000.000
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
27/07/2023
Halka Arz Yöntemi
Borsa Dışında (Off the Exchange)
Halka Arz Tarihi
19-21/07/2023
Açıklamalar

Atakey Patates Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin (Şirket) 28.224.000 TL nominal değerli paylarının halka arzı tamamlanmış olup Şirketin sermayesini temsil eden 138.768.000 TL nominal değerli payları Kotasyon Yönergesi'nin 8'inci maddesi çerçevesinde kota alınmıştır. Halka arz edilen Şirket payları 27/07/2023 tarihinden itibaren Yıldız Pazar'da 39,50 TL/pay baz fiyat, "ATAKP.E" kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacaktır. İlgili sırada maksimum emir değeri 1.000.000 TL olarak belirlenmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1174704


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