***ATAKP*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
01.11.2023 10:43
***ATAKP*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ATAKP]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ATAKP.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1212838
BIST
'
13:587.428
En Düşük
|Değişim
|: -1,15%
|| -86,27
|Açılış
|: 7.569
|
|Önceki Kapanış
|: 7.514
|
7.424
En Yüksek
7.598
13:5828,3603
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0584
|Açılış
|: 28,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 28,3150
|
28,3603
En Düşük
28,2395
13:5829,9034
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0516
|Açılış
|: 29,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 30,0000
|
29,9778
En Düşük
29,8784
13:581.806,60
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 1,50
|Açılış
|: 1.806,48
|
|Önceki Kapanış
|: 1.805,11
|
1.807,97
En Düşük
1.797,26
BIST En Aktif Hisseler13:58
|QNBFB
|378,40
|8.321.773
|% 10,00
|
|ISKUR
|8.930.900,00
|8.930.900
|% 10,00
|
|DGATE
|25,74
|13.185.801
|% 10,00
|
|BJKAS
|48,72
|76.647.930
|% 9,98
|
|EKIZ
|54,70
|6.856.590
|% 9,97
|
|ISMEN
|38,18
|1.949.256.188
|% -10,00
|
|MIATK
|723,60
|2.994.365.724
|% -10,00
|
|TURGG
|532,80
|38.999.574
|% -10,00
|
|MRSHL
|1.716,10
|18.904.558
|% -10,00
|
|CMBTN
|1.676,10
|76.614.259
|% -10,00
|
|TABGD
|195,20
|5.517.009.730
|% 2,57
|
|THYAO
|213,10
|3.892.244.999
|% -1,93
|
|TUPRS
|143,90
|3.444.890.840
|% 1,41
|
|MIATK
|723,60
|2.994.365.724
|% -10,00
|
|ISMEN
|38,18
|1.949.256.188
|% -10,00
|
|ZOREN
|5,09
|724.194.337
|% -3,96
|
|EKGYO
|6,38
|635.109.033
|% -2,74
|
|GSRAY
|8,45
|835.173.447
|% -3,43
|
|ODAS
|11,25
|997.038.771
|% -4,74
|
|YKBNK
|17,04
|898.916.131
|% -1,16
|
|13:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,2973
|28,3603
|% 0,21
|
|Euro
|29,8924
|29,9034
|% -0,17
|
|Sterlin
|34,2845
|34,4564
|% 0,05
|
|Frank
|31,0391
|31,2261
|% 0,26
|
|Riyal
|7,5308
|7,5686
|% 0,15
|
|13:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.984
|1.984
|0,09
|
|Altın Gr.
|1.805
|1.806
|0,63
|
|Cumhuriyet
|12.213
|12.397
|-58,00
|
|Tam
|11.957
|12.030
|33,00
|
|Yarım
|5.997
|6.040
|17,00
|
|Çeyrek
|2.989
|3.020
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|22,67
|22,69
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|20,61
|20,64
|-0,17
|
|B. Petrol
|86,03
|86,03
|1,01
|