***ATAKP* *GLT*** GALATA MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş
18.07.2023 13:21
***ATAKP******GLT*** GALATA MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
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Açıklamalar
Atakey Patates Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu ektedir.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1172948
BIST
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14:356.584
En Düşük
|Değişim
|: -0,25%
|| -16,44
|Açılış
|: 6.637
|
|Önceki Kapanış
|: 6.600
|
6.540
En Yüksek
6.662
14:3527,0085
En Yüksek
|Değişim
|: 2,56%
|| 0,6748
|Açılış
|: 27,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 26,5500
|
27,2331
En Düşük
26,2687
14:3530,3944
En Yüksek
|Değişim
|: 2,73%
|| 0,8074
|Açılış
|: 30,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,7500
|
30,6651
En Düşük
29,5027
14:351.701,53
En Yüksek
|Değişim
|: 2,81%
|| 46,50
|Açılış
|: 1.701,53
|
|Önceki Kapanış
|: 1.655,03
|
1.718,43
En Düşük
1.651,11
BIST En Aktif Hisseler14:33
|YEOTK
|119,90
|366.666.609
|% 10,00
|
|LINK
|69,85
|40.992.577
|% 10,00
|
|RYSAS
|27,94
|35.417.815
|% 10,00
|
|OBASE
|21,14
|20.545.858
|% 9,99
|
|PASEU
|49,98
|971.931.503
|% 9,99
|
|VKFYO
|32,48
|7.122.621
|% -9,98
|
|VANGD
|14,18
|8.553.824
|% -9,97
|
|IZFAS
|13,41
|60.313.122
|% -9,94
|
|GRNYO
|9,10
|29.643.109
|% -9,63
|
|SNPAM
|20,00
|848.338
|% -7,83
|
|THYAO
|217,60
|4.214.963.548
|% -0,55
|
|SASA
|63,75
|2.772.533.069
|% 0,08
|
|EKGYO
|8,38
|2.571.381.815
|% 1,58
|
|SISE
|50,80
|2.504.301.735
|% -1,65
|
|TCELL
|45,40
|2.354.700.001
|% 2,21
|
|EKGYO
|8,38
|2.571.381.815
|% 1,58
|
|YKBNK
|13,61
|2.253.565.715
|% -1,52
|
|ODAS
|8,34
|928.934.870
|% 3,09
|
|SKBNK
|2,82
|308.429.825
|% -1,40
|
|ZOREN
|3,64
|358.555.315
|% -0,55
|
|14:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9771
|26,9878
|% 2,48
|
|Euro
|30,3508
|30,3710
|% 2,65
|
|Sterlin
|35,2090
|35,3855
|% 2,60
|
|Frank
|31,2866
|31,4751
|% 2,63
|
|Riyal
|7,1623
|7,1982
|% 2,33
|
|14:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.963
|1.963
|7,89
|
|Altın Gr.
|1.702
|1.703
|47,68
|
|Cumhuriyet
|11.426
|11.599
|372,00
|
|Tam
|11.040
|11.268
|317,00
|
|Yarım
|5.520
|5.660
|159,00
|
|Çeyrek
|2.769
|2.830
|80,00
|
|Gümüş.Ons
|24,87
|24,90
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|21,52
|21,55
|0,51
|
|B. Petrol
|78,81
|78,81
|0,30
|
Seans Raporu
14:33
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14:47BRKVY
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14:46VKING
Yüzde -5.60 oranında düşüşle 41.44 lira fiyatla işlem gören hissede 331, 538 adet işlem
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14:44
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler BIMAS, ODAS, ALARK
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14:44XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -27, 89 kaybederek (% -0.47 ) 5, 898
-
14:44
Tavandan işlem gören hisse senedleri : YEOTK, BRLSM, RYSAS, KLRHO, EDIP, LINK, MARKA, EUYO, EMKEL, MIPAZ