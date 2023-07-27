***ATAKP* *KLSER*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
27.07.2023 09:15
***ATAKP******KLSER*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [ATAKP, KLSER]
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Atakey Patates Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş., ATAKP.E işlem koduyla 27/07/2023 tarihinden itibaren (BUGÜN) Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacaktır (Baz Fiyat: 39,5 TL Maksimum Emir Değeri: 1.000.000 TL). Kaleseramik, Çanakkale Kalebodur Seramik Sanayi A.Ş., KLSER.E işlem koduyla 27/07/2023 tarihinden itibaren (BUGÜN) Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacaktır (Baz Fiyat: 25 TL Maksimum Emir Değeri: 1.000.000 TL).
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1175692
BIST
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11:256.836
En Düşük
|Değişim
|: 1,36%
|| 91,85
|Açılış
|: 6.799
|
|Önceki Kapanış
|: 6.744
|
6.776
En Yüksek
6.836
11:2526,9559
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0489
|Açılış
|: 27,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0700
|
27,0437
En Düşük
26,8361
11:2530,0387
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,1852
|Açılış
|: 30,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,9500
|
30,0395
En Düşük
29,7097
11:251.714,10
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 7,49
|Açılış
|: 1.714,19
|
|Önceki Kapanış
|: 1.706,61
|
1.717,92
En Düşük
1.701,70
BIST En Aktif Hisseler11:23
|CVKMD
|255,20
|225.221.844
|% 10,00
|
|MIATK
|196,00
|289.753.504
|% 9,99
|
|ZEDUR
|73,20
|38.685.785
|% 9,99
|
|GSDHO
|4,96
|155.984.280
|% 9,98
|
|GARFA
|44,98
|12.736.582
|% 9,98
|
|PENTA
|28,00
|326.505.760
|% -7,28
|
|ORMA
|70,50
|112.095
|% -7,24
|
|AVHOL
|150,50
|542.703
|% -5,41
|
|EKIZ
|23,00
|134.642
|% -4,88
|
|FORTE
|73,95
|78.952.862
|% -4,70
|
|KOZAL
|28,92
|3.534.244.838
|% 3,14
|
|YKBNK
|13,00
|2.184.714.052
|% 2,12
|
|THYAO
|224,10
|2.166.164.247
|% 0,00
|
|ASTOR
|103,10
|2.069.119.384
|% 0,10
|
|AKBNK
|25,48
|1.809.600.367
|% 1,92
|
|EKGYO
|8,53
|1.581.366.468
|% 2,52
|
|YKBNK
|13,00
|2.184.714.052
|% 2,12
|
|KOZAL
|28,92
|3.534.244.838
|% 3,14
|
|CANTE
|17,71
|1.757.134.106
|% 0,40
|
|ISCTR
|14,26
|1.031.302.385
|% 1,78
|
|11:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9515
|26,9570
|% 0,19
|
|Euro
|30,0219
|30,0436
|% 0,64
|
|Sterlin
|34,8888
|35,0638
|% 0,47
|
|Frank
|31,3417
|31,5305
|% 0,65
|
|Riyal
|7,1681
|7,2040
|% 0,20
|
|11:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.977
|1.978
|5,55
|
|Altın Gr.
|1.715
|1.715
|8,23
|
|Cumhuriyet
|11.377
|11.549
|80,00
|
|Tam
|11.151
|11.257
|2,00
|
|Yarım
|5.567
|5.654
|0,00
|
|Çeyrek
|2.792
|2.827
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|25,00
|25,04
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|21,71
|21,73
|0,15
|
|B. Petrol
|83,12
|83,12
|0,56
|