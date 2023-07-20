***ATAKP* *MRBAS* *MRS*** MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir
20.07.2023 12:32
***ATAKP******MRBAS******MRS*** MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Atakey Patates Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ATAKP)
Fiyat Tespit Değerlendirme Raporu
ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1173745
BIST
'
14:306.657
En Düşük
|Değişim
|: 1,31%
|| 85,80
|Açılış
|: 6.633
|
|Önceki Kapanış
|: 6.571
|
6.565
En Yüksek
6.678
14:3026,9038
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,1186
|Açılış
|: 27,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 27,2700
|
27,0842
En Düşük
26,7590
14:3030,2302
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 0,2228
|Açılış
|: 30,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 30,5000
|
30,4286
En Düşük
29,7344
14:301.716,15
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 13,76
|Açılış
|: 1.716,15
|
|Önceki Kapanış
|: 1.702,39
|
1.727,84
En Düşük
1.700,90
BIST En Aktif Hisseler14:30
|SDTTR
|164,00
|182.208.455
|% 9,99
|
|KLRHO
|17,83
|148.051.666
|% 9,99
|
|VKFYO
|32,16
|13.558.432
|% 9,99
|
|OYAYO
|28,00
|46.103.202
|% 9,98
|
|EDIP
|18,97
|23.775.251
|% 9,97
|
|EUYO
|16,41
|15.843.033
|% -9,98
|
|FORTE
|71,45
|14.799.581
|% -9,96
|
|RALYH
|78,25
|116.918.393
|% -9,06
|
|MAALT
|580,10
|65.070.860
|% -5,04
|
|UZERB
|240,00
|1.125.740
|% -4,00
|
|THYAO
|226,30
|6.789.712.993
|% 1,21
|
|ASTOR
|86,80
|4.881.429.249
|% 6,44
|
|EKGYO
|8,57
|3.691.311.507
|% 2,76
|
|ASELS
|73,50
|3.144.737.121
|% 2,65
|
|AKBNK
|25,28
|2.876.218.119
|% 1,04
|
|EKGYO
|8,57
|3.691.311.507
|% 2,76
|
|ODAS
|9,48
|1.736.151.046
|% 6,40
|
|YKBNK
|13,30
|2.003.694.091
|% 0,61
|
|IHYAY
|1,13
|137.060.887
|% -1,74
|
|AKBNK
|25,28
|2.876.218.119
|% 1,04
|
|14:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.981
|1.982
|4,56
|
|Altın Gr.
|1.714
|1.715
|12,26
|
|Cumhuriyet
|11.523
|11.697
|17,00
|
|Tam
|11.246
|11.398
|22,00
|
|Yarım
|5.623
|5.725
|11,00
|
|Çeyrek
|2.811
|2.863
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|25,18
|25,20
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|21,78
|21,81
|0,15
|
|B. Petrol
|79,80
|79,80
|0,34
|
Seans Raporu
14:30
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14:41XU030
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14:41
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