***ATATP*** ATP TİCARİ BİLGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***ATATP*** ATP TİCARİ BİLGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi08.03.2023 - 22.02.2023 - 14.02.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 17.02.2023 tarihli ve E-29833736-110.03.03-33401 sayılı, Ticaret Bakanlığı'nın 06.03.2023 tarihli ve E-50035491-431.02-00083360975 sayılı izin yazıları doğrultusunda Şirket Esas Sözleşmemizin "Unvan" başlıklı 3. maddesinin ekli tadil tasarısında yer alan şekilde tadil edilmesi kararı 18.04.2023 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantımızda katılanların oy birliği ile kabul edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1139915BIST