***ATATP*** ATP TİCARİ BİLGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
18.04.2023 19:58
***ATATP*** ATP TİCARİ BİLGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08.03.2023 - 22.02.2023 - 14.02.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 17.02.2023 tarihli ve E-29833736-110.03.03-33401 sayılı, Ticaret Bakanlığı'nın 06.03.2023 tarihli ve E-50035491-431.02-00083360975 sayılı izin yazıları doğrultusunda Şirket Esas Sözleşmemizin "Unvan" başlıklı 3. maddesinin ekli tadil tasarısında yer alan şekilde tadil edilmesi kararı 18.04.2023 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantımızda katılanların oy birliği ile kabul edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1139915
BIST
18:055.019
En Yüksek
|Değişim
|: -0,80%
|| -40,65
|Açılış
|: 5.076
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|Önceki Kapanış
|: 5.059
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5.105
En Düşük
5.012
18:0519,3958
En Yüksek
|Değişim
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|Açılış
|: 20,0880
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|Önceki Kapanış
|: 20,0300
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19,6779
En Düşük
19,3667
18:0521,3005
En Yüksek
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|Açılış
|: 21,9800
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|Önceki Kapanış
|: 21,8700
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21,6002
En Düşük
21,1634
18:051.250,18
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|Açılış
|: 1.250,18
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|Önceki Kapanış
|: 1.242,74
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1.267,19
En Düşük
1.242,03
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BRSAN
|133,10
|295.571.501
|% 10,00
|
|CVKMD
|153,60
|28.523.674
|% 9,95
|
|ONCSM
|96,10
|89.341.115
|% 9,95
|
|KOPOL
|35,82
|14.846.602
|% 9,94
|
|SMART
|8,52
|36.103.569
|% 9,94
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|LIDER
|97,20
|68.697.044
|% -10,00
|
|BALAT
|14,99
|2.059.567
|% -9,97
|
|IMASM
|57,15
|46.193.493
|% -9,91
|
|EUYO
|5,13
|2.768.776
|% -8,39
|
|QNBFL
|85,15
|727.554
|% -7,95
|
|KOZAL
|23,60
|7.873.576.808
|% -4,22
|
|KOZAA
|46,52
|3.526.876.838
|% -6,10
|
|THYAO
|136,20
|3.520.546.698
|% 0,37
|
|EREGL
|34,70
|1.866.590.577
|% -1,25
|
|ASTOR
|52,65
|1.758.025.724
|% 0,10
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|KOZAL
|23,60
|7.873.576.808
|% -4,22
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|EKGYO
|6,71
|903.831.991
|% -1,32
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|ISCTR
|12,01
|1.365.680.308
|% 0,00
|
|YKBNK
|10,25
|973.453.374
|% 0,99
|
|AKBNK
|17,97
|1.297.866.144
|% 0,50
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,3910
|19,3953
|% 0,02
|
|Euro
|21,2826
|21,3078
|% 0,55
|
|Sterlin
|24,0308
|24,1514
|% 0,52
|
|Frank
|21,5327
|21,6624
|% 0,28
|
|Riyal
|5,1553
|5,1812
|% 0,12
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|2.005
|2.005
|9,72
|
|Altın Gr.
|1.249
|1.250
|6,88
|
|Cumhuriyet
|8.833
|8.966
|79,00
|
|Tam
|8.857
|9.039
|101,00
|
|Yarım
|4.326
|4.425
|56,00
|
|Çeyrek
|2.163
|2.219
|31,00
|
|Gümüş.Ons
|25,18
|25,20
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|15,68
|15,69
|0,09
|
|B. Petrol
|84,69
|84,69
|-0,07
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