***ATATP*** ATP TİCARİ BİLGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***ATATP*** ATP TİCARİ BİLGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi18.04.2023 - 08.03.2023 - 22.02.2023 - 14.02.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 17.02.2023 tarihli ve E-29833736-110.03.03-33401 sayılı, Ticaret Bakanlığı'nın 06.03.2023 tarihli ve E-50035491-431.02-00083360975 sayılı izin yazıları doğrultusunda Şirket Esas Sözleşmemizin "Unvan" başlıklı 3. maddesinin ekli tadil tasarısında yer alan şekilde tadil edilmesine ilişkin İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'ne yapılan başvuru 24/04/2023 tarihinde tescil edilmiş olup, 24/04/2023 tarihli 10817 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1140744BIST