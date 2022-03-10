***ATATP*** ATP TİCARİ BİLGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan
10.03.2022 14:21
***ATATP*** ATP TİCARİ BİLGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu )
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Türkçe
Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
03.09.2021, 18.11.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 Sayılı Pay Tebliği'nin 29/5 Maddesi Uyarınca
Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1009020
BIST
14:092.035
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -7,40
|Açılış
|: 2.055
|
|Önceki Kapanış
|: 2.043
|
2.068
En Düşük
2.034
14:0914,8106
En Yüksek
|Değişim
|: 1,11%
|| 0,1621
|Açılış
|: 14,7950
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6400
|
14,8383
En Düşük
14,6097
14:0916,4083
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 0,1542
|Açılış
|: 16,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1500
|
16,5054
En Düşük
16,1888
14:09954,49
En Yüksek
|Değişim
|: 1,69%
|| 15,85
|Açılış
|: 954,49
|
|Önceki Kapanış
|: 938,63
|
955,02
En Düşük
927,83
BIST En Aktif Hisseler14:09
|OTTO
|34,98
|943.131
|% 10,00
|
|UZERB
|42,90
|443.708
|% 10,00
|
|GZNMI
|18,63
|2.641.678
|% 9,98
|
|GRSEL
|9,97
|1.177.806
|% 9,92
|
|EUYO
|3,11
|2.210.396
|% 9,89
|
|NTHOL
|9,00
|60.285.029
|% -7,12
|
|SKTAS
|3,07
|16.309.365
|% -6,69
|
|OZKGY
|7,51
|29.033.576
|% -4,57
|
|OZKGY
|7,51
|29.033.576
|% -4,57
|
|YATAS
|9,88
|11.226.464
|% -4,54
|
|KRDMD
|14,96
|3.152.457.991
|% 4,40
|
|THYAO
|26,02
|2.407.324.573
|% -0,46
|
|SASA
|54,90
|1.627.970.265
|% -1,61
|
|TUPRS
|202,00
|1.294.776.293
|% 3,06
|
|EREGL
|34,20
|1.221.161.770
|% 1,00
|
|EKGYO
|2,15
|329.725.289
|% -1,38
|
|ODAS
|1,46
|174.965.607
|% -2,01
|
|YKBNK
|3,69
|370.400.873
|% -1,34
|
|THYAO
|26,02
|2.407.324.573
|% -0,46
|
|SISE
|13,09
|838.329.280
|% -0,08
|
|14:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7998
|14,8106
|% 1,11
|
|Euro
|16,3849
|16,4083
|% 0,95
|
|Sterlin
|19,4449
|19,5424
|% 1,06
|
|Frank
|15,9311
|16,0270
|% 1,21
|
|Riyal
|3,9386
|3,9584
|% 1,24
|
|14:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.007
|2.007
|15,50
|
|Altın Gr.
|951
|951
|12,68
|
|Cumhuriyet
|6.293
|6.388
|93,00
|
|Tam
|6.267
|6.426
|114,90
|
|Yarım
|3.029
|3.108
|55,58
|
|Çeyrek
|1.519
|1.554
|27,79
|
|Gümüş.Ons
|25,95
|25,99
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|12,29
|12,31
|0,19
|
|B. Petrol
|116
|116
|5,31
|
Seans Raporu
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